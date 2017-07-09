Samanyolu Haber /Gündem / Amerika ile Zarrab Pazarlığı /09 Temmuz 2017 09:17

Amerika ile Zarrab Pazarlığı

ABD’de tutuklu bulunan İranlı iş insanı Rıza Zarrab ile İzmir’de tutuklanan Amerikalı Papaz’ın takas edileceği iddia edildi.

Best of Reza Zarrab

ABD’nin eski Türkiye Büyükelçisi Eric S. Edelman ile Amerika Demokrasi Savunma Vakfı araştırma görevlilerinden Merve Tahiroğlu, Washington Post’ta yayınlanan makalelerinde, kara para akladığı iddiasıyla ABD’de tutuklanan İranlı iş insanı Rıza Zarrab ile İzmir’de tutuklanan Kalifoniyalı Papaz Pastör Andrew Brunson’un takas edilebileceğini yazdı. Makalelerinde “Söylentilere göre Washington ile Ankara arasında bir mahkum takası yapılacağı söz konusu” ifadelerine yer veren Edelman ve Tahiroğlu, böylesi bir takasın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukukun üstünlüğünü ihlal etmesine yardımcı olacak ciddi bir hata olacağını belirttiler.

Zarrab’ın İran’a karşı yaptırımları yok sayarak ticareti sürdürdüğü ve kara para akladığı iddiaları nedeniyle ABD’de tutuklu bulunduğu hatırlatılan makalede, davanın gelinen aşamadaki durumu ve Papaz Andrew Brunson’un neden tutuklandığı aktarılıyor. Makalede Brunson’un  Fethullah Gülen Cemaati ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla tutuklandığına vurgu yapılıyor.

Zarrab’dan sonra ABD seyahati sırasında tutuklanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın durumuna da dikkat çeken Edelman ve Tahiroğlu, Brunson’un durumu nedeniyle Trump’ın böyle bir takasa yanaşabileceğine vurgu yapılıyor.

Trump’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesinde benzer bir durum yaşandığı ve bir tutuklu takası yapıldığı hatırlatılan makalede, “Gerçek olmayan suçlamalarla hapse konulan bir inanç lideri ile İran adına ekonomiyi felce uğratmak isteyen bir başkasının takası, ABD’de hukukun üstünlüğü ilkesini tartışmalı kılacak, Türkiye’deki hukuk ile benzeşmesine neden olacaktır” sözlerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumalarının ABD’deki saldırılarına da değinilen makalede, “Zarrab’ın iadesi ABD’nin hukuksal sistemini baltalamaktan başka işe yaramaz” denildi.
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