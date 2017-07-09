Adalet Yürüyüşü ile ilgili son dakika değişikliği

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü Kartal’daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda tamamlandı.



Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın 3 kilometrelik son mesafeyi tek başına yürüyeceği açıklanmıştı.

Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu gece son durumu masaya yatırmak için bir toplantı yaptı.



Toplantıdan Kılıçdaroğlu’na milletvekillerinin de eşlik etmesi kararı çıktı.





YÜRÜYÜŞ 16:30’DA BAŞLAYACAK





Edinilen bilgiye göre CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe’deki alana saat 16:30’da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’ndan yürümeye başlayacak.





ENİS BERBEROĞLU ZİYARETİ





Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.