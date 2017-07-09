Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü ile ilgili son dakika değişikliği /09 Temmuz 2017 00:05

Adalet Yürüyüşü ile ilgili son dakika değişikliği

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın miting alanına tek başına yapacağı 3 kilometrelik yürüyüş için son dakika kararı çıktı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü Kartal’daki Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’nda tamamlandı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın 3 kilometrelik son mesafeyi tek başına yürüyeceği açıklanmıştı.
Kılıçdaroğlu ve kurmayları bu gece son durumu masaya yatırmak için bir toplantı yaptı.
Toplantıdan Kılıçdaroğlu’na milletvekillerinin de eşlik etmesi kararı çıktı.

YÜRÜYÜŞ 16:30’DA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgiye göre CHP lideri ve milletvekilleri Maltepe’deki alana saat 16:30’da Dragos Arkeolojik Kazı Alanı’ndan  yürümeye başlayacak.

ENİS BERBEROĞLU ZİYARETİ

Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerinin önümüzdeki Salı veya Çarşamba günü Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi.
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