Samanyolu Haber /Gündem / Akşener: Hayır... Karşıyız... /15 Ocak 2017 00:14

Akşener: Hayır... Karşıyız...

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, anayasa değişikliğinin TBMM'den geçeceğinin anlaşıldığını belirterek, "Biz bu başkanlık sistemine karşıyız" dedi.

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Akşener: Hayır... Karşıyız... 

Antalya’da bir otelde Milliyetçi Meslek Adamları Birliği’nin, yeni anayasa değişikliğine ilişkin konferansına konuşmacı olarak katılan Meral Akşener, Anayasa görüşmelerine karşı çıkan herkesin vatan hainliği ve F...’cülükle suçlandığı bir medya propaganda gücüyle karşı karşıya kalındığını dile getiren Meral Akşener, “Topuyla, tüfeğiyle, tankıyla ‘hayır’ diyen herkesin üzerine yüründüğü bir süreç. Buradan mili irade çıkmaz, tecilli etmez” dedi.

Meral Akşener, hayır oyu vereceğini açıklayan MHP milletvekilleri Ümit Özdağ, Atilla Kaya, İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir’e teşekkür ederek, “Allah sayılarını artırsın diye dua ediyorum. Ama Meclis’ten anlaşılıyor ki geçecek gibi görünüyor. Biz bu başkanlık sistemine karşıyız” dedi. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kişiye Meclis’i feshetme hakkı, milletvekillerini tespit etme hakkı, o milletvekillerinin geleceğini kontrol etme, bakanları seçme hakkı, kanun hükmünde kararnameler, yönetmeliklerle yönetme hakkı, bölgeler kurma hakkı, burası çok önemli. Rektörleri atama, hakimleri, HSYK’yı atama hakkı. Rejimler savaşlardan sonra değişir. İstiklal savaşı sonrası bir tercihte bulunmuştur Türkiye ve o tercih de parlamenter rejimdir.”
Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sistemini gündeme getiren kişi olduğunu da vurgulayan Meral Akşener, bunu yaparken kimseye danışmadığını, başkanlık divanında ve parti üst yönetimiyle dahi görüşmediğini ileri sürdü.
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