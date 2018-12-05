Samanyolu Haber /Gündem / Oyuncu Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı /05 Aralık 2018 09:20

Oyuncu Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Oyuncu Mehmet Ali Alabora hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği kararın gerekçesi olarak Gezi Parkı eylemleri eylemleri gösterilirken, Alabora ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme’ ile suçlanıyor.

‘Gezi Parkı eylemleri 2011’den beri planlanıyor’


Gezi Parkı eylemlerinin 2011’den beri planlandığı öne sürülen kararda, Alabora’nın 2011’de çektiği bir videoda ‘Ayaklan İstanbul’ ifadesinin bulunması da delil olarak gösterildi.






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