Samanyolu Haber /Gündem / Sever'e yazdığı kitaptan 4 dava /05 Aralık 2018 04:21

Sever'e yazdığı kitaptan 4 dava

Abdullah Gül’ün danışmanlığını yapan Ahmet Sever hakkında, ‘İçimde Kalmasın / Tanıklığımdır’ başlıklı kitabında kullandığı ifadeler nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten dava açıldı.

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T24'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, AKP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, Sever'in kitabında geçen bazı ifadeleri gerekçe göstererek avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
Buna göre, İstanbul başsavcılığı, Sever hakkında ‘kamu görevlisi ve cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma başlattı.

Başsavcılığın şüpheli sıfatıyla ifade vermeye davet ettiği Sever, ifadelerini yazılı olarak gönderdi. Sever'in ifadelerinin ardından Mustafa Varank'ın bir, Mustafa Şentop'un iki şikâyeti doğrultusunda üç dava açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikâyetiyle ilgili açılacak dava için de mevzuat uyarınca Adalet Bakanlığı'na izin başvurusu yapıldı. Varank ve Şentop'un davalarının ilk duruşmasının 21 Mart 2019'da yapılacağı belirtildi.

KİTAPTAN DELİL SAYILAN İFADELER

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in savcılığa verdiği dilekçede, kitapta geçen şu ifadelerin delil sayıldığı öne sürüldü:

— Kitapları bombadan daha tehlikeli gören bir iktidar daha doğrusu tek adam vardı karşımızda.

— Erdoğan'ın geleceğe dönük söylemi artık kalmadı.

— Bir dediği bir dediğini tutmuyor devamlı kendisiyle çelişiyor.

— Her şey bir kişinin doymak bilmeyen güç ve yetki açlığına kurban edildi. İlk dönemde büyük emeklerle biriktirilen krediler ve sermaye tek adam tarafından adım adım hoyratça harcandı.

— Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar kalmasını sağlamak amacıyla bir sistem kuruldu. Herkesi sindirmek, korkutma, yıldırmak ve susturmak için kurulan bu sistemin her yerde hafiyeleri zaptiyeleri var.

— Yola birlikte çıktıktan sonra Erdoğan davayı bırakıp başka yollara sapmış olamaz mı? Erdoğan hiç ihanet etmez mi? Yola birlikte çıkmış insanların zaman içinde Erdoğan tarafından kenara çekilmeye zorlanmış tasfiye edilmiş yani ihanete uğramış olabileceği o mahallede niçin hiç akla gelmez?
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