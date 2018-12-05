Samanyolu Haber /Teknoloji / Şimdiye kadarki en büyük kara delik çarpışması tespit edildi /05 Aralık 2018 09:25

Şimdiye kadarki en büyük kara delik çarpışması tespit edildi

Yerçekimsel dalgaların varolduğunu ispatlayan deneylerin ardından bilim insanları evrendeki en ağır nesneler olan kara deliklere ait yeni çarpışma ve birleşmeleri gözlemlemeye devam ediyor.

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Şimdiye kadar toplamda 11 kara delik çarpışması tespit eden araştırmacılar son olarak en büyük kara delik çarpışmasının yer çekimsel dalgalarına tanıklık etti.

Kaydedilen dört yeni çarpışmadan biri 9 milyar yıl önce Güneş'in 51 ve 34 katı büyüklüğünde iki kara deliğin birleşerek güneşin 80 katı büyüklüğünde tek bir karadelik haline gelmesine neden oldu.

Uzay ve zamanda ışık hızında yer çekimsel dalgalar gönderen bu olay geçtiğimiz yıl Temmuz ayında dünyaya ulaştı.

Albert Einstein'ın teorik olarak öngördüğü yer çekimsel dalgalar ilk kez hassas ölçüm aletleri sayesinde 2016 yılında keşfedilmişti.
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