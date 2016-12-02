"Cumhurbaşkanı artı Başbakan ve hükümet eşittir başkan"





TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anlaştığı anayasa değişikliği tekliyle ilgili açıklamalarda bulundu.





Şentop yeni "Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı sisteminde" milletvekillerinin Meclis araştırması ve genel görüşme önergesi verebileceğini, yazılı ve sözlü soru sorabileceğini ancak gensoru ve güvenoyunun olmayacağını belirtti. AKP'li vekil "Yeni hükümet sisteminde, bugünkü sistemdeki cumhurbaşkanı artı başbakan ve hükümet eşittir başkan demektir. Cumhurbaşkanı, yeni hükümet sisteminde, başbakan ve hükümetin sahibi olduğu yetkileri de deruhte ederek seçilmiş olacak" dedi. Muhabirin "Genel olarak başkanlık sistemi nedir?" sorusu üzerine, Şentop, parlamenter sistemde tek bir seçim yapıldığını ve bunda milletvekillerinin seçildiğini, hükümetin ayrıca seçilmediğini belirtti.





"ÇİFTE MEŞRUİYET"





Vatan gazetesinin haberine göre Şentop, bu sistemde hükümetin parlamentonun içinden çıktığını, yasama ve yürütme için tek bir seçim olduğunu kaydetti. Başkanlık sisteminde ise yasama için ayrı bir seçim yürütme yani hükümet için ayrı bir seçim yapıldığını anlatan Şentop, "Parlamenter sistemde sadece yasama, meşruiyetini seçimden alırken, yürütme de yasamaya dayanarak ortaya çıkarken, başkanlık sisteminde, hem yasama hem de yürütme yani hükümet doğrudan halktan meşruiyetini alır. Başkanlık sisteminde çifte meşruiyet söz konusudur" diye konuştu.





"GERÇEK MANADA KUVVETLER AYRILIĞI YOK"





"Parlamenter sistemde, denetim dediğimiz şeyin de kendi içinde paradoksal bir anlamı var" diyen Şentop sözlerine şöyle devam etti: "Eğer Meclis’te, arkasında güçlü bir destek olan Hükümet varsa, nasıl denetim yapacaksınız? Hükümeti destekleyen parlamento çoğunluğu nasıl denetleyebilir hükümeti? Hükümette yanlış yaptığı düşünülen bir isim varsa, bunu Parlamento denetimi yoluyla değil, bunu başbakanın vereceği kararla değiştirmek suretiyle çözebilir. Yani, parlamenter sistemde sanki yasama bu temel fonksiyonlarını yerine getiriyormuş bir görüntü olsa da gerçekte bunları yapamıyor. Çünkü gerçek manada kuvvetler ayrılığı yok ve sistem, yasama ile yürütmenin iç içe geçtiği bir sistem.” Mustafa Şentop, başkanlık sisteminde, başkan ve kabinenin kanun tasarısı sunma yetkisinin olmayacağını, sadece milletvekillerinin kanun teklif etme yetkisinin bulunacağını belirtti.