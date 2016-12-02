Samanyolu Haber /Gündem / AKP 691 şirketi çaldı! /02 Aralık 2016 16:55

AKP 691 şirketi çaldı!

TMSF Cemaat soruşturması kapsamında el konan şirket sayısı açıklandı: 691

SHABER3.COM

AKP 691 şirketi çaldı!

TMSF’nin internet sitesinde yayınlanan listede Boydak Holding, Kaynak Holding, Koza İpek Holding, Dumankaya ve Fi Yapı da bulunuyor.
 
674 sayılı ve 15 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca TMSF Cemmate ait, iltisakı veya irtibatı nedeniyle satışa konu varlıklarda kayyım olarak görevlendirilmişti.
 
Üç yatırım şirketi görevlendirildi
 
TMSF geçtiğimiz günlerde satışa konu bu varlıkların satış işleminde üç şirketi yatırım danışmanı olarak görevlendirdi.
 
Buna göre 1 nolu varlık paketi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2 nolu varlık paketi için Vera Varlık, 3 nolu varlık paketi için Garanti Yatırım görevlendirildi.
Garanti Yatırım görevlendirildiği varlık paketinde Boydak Grubu’nun da dahil olduğu 211 şirketin bulunduğunu açıkladı.
 
Ekimde sayı 255’ti
 
TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, TMSF yönetimine geçen şirketlerde yapılacak değerlemeler sonucunda bir ihale sürecine gireceklerini söylemişti.
 
Gül, o dönemde yönetimine kayyım atanan 255 şirket olduğunu ve bunların envanterinin sürdüğünü, işletmelerin bir kısmının faal, ekonominin içinde önemli rollere sahip, bir kısmının ise tabela şirketi olduğunu dolayısıyla ne kadarının tasfiye olacağının bilinmeyeceğini söylemişti.
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