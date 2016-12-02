Samanyolu Haber /Dünya / Kuzey Kore'den Seul'e büyük tehdit /02 Aralık 2016 13:59

Kuzey Kore'den Seul'e büyük tehdit

Kuzey Kore, BM'nin yaptırım kararına askeri tatbikatla yanıt verdi. Kuzey Kore lideri Kim'in Seul'u yerle bir etmeye yönelik bir askeri tatbikatta sınıra yakın topçu birliklerini bizzat yönettiği duyuruldu.

Kuzey Kore'den Seul'e büyük tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, BM Güvenlik Konseyi'nin son yaptırım kararına askeri tehditlerle yanıt verdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA Kim’in sözlerinden şu alıntıyı aktardı: "Eğer bir savaş çıkarsa Güney Kore’ye karşı öyle ölümcül bir darbe söz konusu olacak ki, onların müdafaa iradelerini en baştan kıracak ve yok edecek." Kim Jong Un'un sözlerine "Hiçbir şey ve hiç kimse hayatta kalamayacak" diye devam ettiği bildirildi.

Haberde Güney Kore sınırına yakın birliklerin askeri tatbikatında Seul ve diğer Güney Kore kentlerindeki "gerici egemen organlara" yönelik bir saldırının simulasyonunun yapıldığı ve sınıra yakın topçu birliklerini Kim’in bizzat yönettiği duyuruldu.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin yaptığı son nükleer silah testlerine çarşamba günü yeni yaptırım kararları ile yanıt vermişti. Aylar süren müzakerelerin ardından Güvenlik Konseyi’nin karar tasarısı üye 15 ülkenin oy birliği ile kabul edilmişti. BM Güvenlik Konseyi'nin kararında eylül ayı başında yapılan son atom bombası testi "en sert dille" eleştiriliyor.

Yeni yaptırımlar Kuzey Kore’nin Çin’e yaptığı kömür ihracatında bir üst sınır öngörüyor. Bu sınırlama ile Kuzey Kore’nin çok önemli bir gelir kaynağının bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında düşüş göstermesi hedefleniyor.

BM, Kuzey Kore’nin ilk atom bombası testini yaptığı 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye yönelik altı kez yaptırım kararı aldı.
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