Yatırım dahisi: Biraz endişeliyim...

Yatırım yaptığı hisselerin zirveye çıkması ile meşhur işadamı Mark Mobius, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılı kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine dair ilginç sözler sarfetti.





Mobius, ABD Başkanı Donald Trump 2020’de gerçekleşecek seçimleri kazanamaz ve Beyaz Saray’da ikinci döneme adını yazdıramazsa piyasaların darmaduman olabileceği görüşünü paylaştı.







MOBIUS: TRUMP PİYASA DOSTU





Mobius Capital Partners kurucularından Mobius, Trump’ın başkan olduğu 2017’den bu yana kurumsal vergi oranlarında kesintiye gitmek gibi pek çok piyasa dostu hareketi olduğuna işaret etti.





S&P 500 ve Dow Jones sanayi endekslerinin 2017’den bu yana yüzde 30’un üzerinde yükseldiğini belirten Mobius, hisse senetleri piyasalarındaki yükselişin Trump yeniden seçilemezse sekteye uğrayabileceğini dile getirdi.





Mobius'a göre Trump politikalarından güç olan endeksler Trump'ın seçimi kaybetmesi halinde darmaduman olabilir.





Ancak medyadaki hissiyatın aşırı derecede Trump karşıtı bir tablo çizdiğini ve bu durumun önümüzdeki yıla kadar birikerek çoğalabileceğini de işaret eden Mobius, "Bu yüzden biraz endişeliyim.” diyor.





DÜŞÜK FAİZ DOLAR İÇİN KÖTÜDÜR





Gelişmekte olan ekonomilere olan ilgisiyle bilinen Mobius Fed’in son faiz indirimini de şöyle değerlendiriyor: “Fed’in son indirimiyle gelişmekte olan piyasalara yatırım için bir sebep daha doğdu. Daha düşük faiz oranları Amerikan doları için tipik olarak kötüdür ve bu gelişmekte olan ülke piyasalarındaki para birimleri için iyidir.”