Samanyolu Haber /Gündem / Otomobili ile metro istasyonuna girdi /04 Aralık 2016 14:06

Otomobili ile metro istasyonuna girdi

Aşırı hızda kontrolden çıkan otomobil metronun yürüyen merdivenine girdi

Otomobili ile metro istasyonuna girdi

Bursa’da 2 ay önce aşırı hız yaptığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan 32 yaşındaki Muhammet Onur Gerek, yine aşırı hız yaparken aracının kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil Merinos Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidinin yürüyen merdivenlerinde asılı kaldı. 

Kaza saat 03.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Merinos Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Aşırı hız yaptığı belirlenince ve 2 ay önce 100 puanı dolduğu için ehliyetine el konulan Muhammet Onur Gerek, Kent Meydanı'ndan Sırameşeler yönüne 16 NRS 56 plakalı aracıyla aşırı hız yaparak giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol üzerindeki elektrik direğine, ardından demir bariyerlere çarparak 150 metre otomobil Merinos Metro İstasyonu yönüne sürüklendi. Yuvarlanan otomobil alt geçidin yürüyen merdivenlerinden aşağıya inerek asılı kaldı. 

Hurda yığınına dönen otomobil içinden sıkışan Muhammet Onur Gerez haber verilmesi üzerine sevk edilen İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından aracının içinden çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet Onur Gerez ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında yürüyen merdiven kullanılamaz hale gelirken havada kalan otomobil iki saat süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla çıkarıldı. 

Polis ekipleri araç içinde yaptığı incelemede araç içinde boş bira şişesine rastlarken kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
<< Önceki Haber Otomobili ile metro istasyonuna girdi Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:01:38