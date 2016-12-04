Otomobili ile metro istasyonuna girdi

Bursa’da 2 ay önce aşırı hız yaptığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan 32 yaşındaki Muhammet Onur Gerek, yine aşırı hız yaparken aracının kontrolünü kaybetti. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil Merinos Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidinin yürüyen merdivenlerinde asılı kaldı.







Kaza saat 03.30 sıralarında Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu Merinos Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Aşırı hız yaptığı belirlenince ve 2 ay önce 100 puanı dolduğu için ehliyetine el konulan Muhammet Onur Gerek, Kent Meydanı'ndan Sırameşeler yönüne 16 NRS 56 plakalı aracıyla aşırı hız yaparak giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol üzerindeki elektrik direğine, ardından demir bariyerlere çarparak 150 metre otomobil Merinos Metro İstasyonu yönüne sürüklendi. Yuvarlanan otomobil alt geçidin yürüyen merdivenlerinden aşağıya inerek asılı kaldı.





Hurda yığınına dönen otomobil içinden sıkışan Muhammet Onur Gerez haber verilmesi üzerine sevk edilen İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından aracının içinden çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Muhammet Onur Gerez ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sırasında yürüyen merdiven kullanılamaz hale gelirken havada kalan otomobil iki saat süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla çıkarıldı.





Polis ekipleri araç içinde yaptığı incelemede araç içinde boş bira şişesine rastlarken kazayla ilgili soruşturma başlattı.