Samanyolu Haber /Dünya / Devlet başkanı ilk defa seçilecek /04 Aralık 2016 13:48

Devlet başkanı ilk defa seçilecek

27 yıldır devlet başkanlığı yapan İslam Kerimov'un ölümünden sonra Özbekistan ilk kez sandık başına gidiyor. Özbekistan medyasına göre seçimin favorisi 2003'den beri başbakanlık yapan Şevket Mirziyoyev.

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Özbekistan’ı, Sovyetler Birliğinden ayrıldığı 1991 tarihinden bu yana yöneten İslam Kerimov’un eylülde hayatını kaybetmesinin ardından Özbekler bugün yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.

Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti’nin de bir süre başkanlığını yapmış olan Kerimov’un yerine geçici olarak geçen Özbekistan Liberal Demokratik Partisi’nden (LiDeP) Şevket Mirziyoyev, seçimlerde favori olarak gösteriliyor.

2003 yılından beri ülkede başbakanlık görevinde bulunan Mirziyoyev’in rakipleri, parlamento başkan yardımcısı Hotamcon Ketmonov, Milli Uyanış Partisi’nden Sarvar Otamuratov ve Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Narimon Umarov pek güçlü değil. Ülkenin geçmiş seçiminde Ketmonov ve Umarov, Kerimov’a rakip olmuş fakat her biri yüzde 3 oy alabilmişlerdi.

Oy verme işlemleri sabah 06.00’da başladı ve 20.00’da sona erecek. 
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