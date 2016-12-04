Devlet başkanı ilk defa seçilecek

Özbekistan’ı, Sovyetler Birliğinden ayrıldığı 1991 tarihinden bu yana yöneten İslam Kerimov’un eylülde hayatını kaybetmesinin ardından Özbekler bugün yeni devlet başkanını seçmek üzere sandık başına gidiyor.





Özbekistan Sovyet Cumhuriyeti’nin de bir süre başkanlığını yapmış olan Kerimov’un yerine geçici olarak geçen Özbekistan Liberal Demokratik Partisi’nden (LiDeP) Şevket Mirziyoyev, seçimlerde favori olarak gösteriliyor.





2003 yılından beri ülkede başbakanlık görevinde bulunan Mirziyoyev’in rakipleri, parlamento başkan yardımcısı Hotamcon Ketmonov, Milli Uyanış Partisi’nden Sarvar Otamuratov ve Sosyal Demokrat Parti’nin lideri Narimon Umarov pek güçlü değil. Ülkenin geçmiş seçiminde Ketmonov ve Umarov, Kerimov’a rakip olmuş fakat her biri yüzde 3 oy alabilmişlerdi.





Oy verme işlemleri sabah 06.00’da başladı ve 20.00’da sona erecek.