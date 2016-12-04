Samanyolu Haber /Gündem / Şangay İşbirliği'ne girelim fikrini kim vermiş? /04 Aralık 2016 14:10

Şangay İşbirliği'ne girelim fikrini kim vermiş?

Bir zamanlar açlık içerisinde yaşayan ülkelerin bugün dünya ekonomisinin lokomotifi olduğunu söyleyen Perinçek, “Rusya ve Çin’in kurduğu Şangay İşbirliği Örgütü artık dünyanın motoru, lokomotifi oldu. Türkiye açısından bakarsak; Türkiye’nin en büyük ortağı Çin, ikincisi Rusya. Nerede Amerika. Bizim ticari ortaklarımız Rusya ve Çin. Üçüncüsü Almanya” dedi.

Şangay İşbirliği'ne girelim fikrini kim vermiş?


‘TÜRKİYE ASYA ÜLKESİ OLMUŞTUR ARTIK

Türrkiye’nin enerji güvenliğinin de Asya ülkelerinde olduğunu söyleyen Perinçek, “ Enerji güvenliğimiz nerede. İran, Irak, Azerbaycan ve Rusya. Enerji güvenliğimiz de Asya’da. O nedenle Türkiye Asya ülkesi olmuştur artık. Atatürk, ‘biz Asyai bir milletiz’ demiştir. Şangay İşbirliği Örgütü daha Türkiye üye olmadan gel dedi, enerji kulübümüzün başkanı ol” diye konuştu.

“Gencecik kızlarımızı o tarikat okullarında yangınlara veren kara cehaletten ve orta çağdan kurtulmanın şimdi eşiğine gelmiş bulunuyoruz” diyen Perinçek, “Bunlardan kurtulacağız. Hem iç koşullar hem dış koşullar Türkiye’ye dayatılan bu karşı devrimin artık bittiğini gösteriyor” dedi. 

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