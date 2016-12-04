Şangay İşbirliği'ne girelim fikrini kim vermiş?





‘TÜRKİYE ASYA ÜLKESİ OLMUŞTUR ARTIK’





Türrkiye’nin enerji güvenliğinin de Asya ülkelerinde olduğunu söyleyen Perinçek, “ Enerji güvenliğimiz nerede. İran, Irak, Azerbaycan ve Rusya. Enerji güvenliğimiz de Asya’da. O nedenle Türkiye Asya ülkesi olmuştur artık. Atatürk, ‘biz Asyai bir milletiz’ demiştir. Şangay İşbirliği Örgütü daha Türkiye üye olmadan gel dedi, enerji kulübümüzün başkanı ol” diye konuştu.





“Gencecik kızlarımızı o tarikat okullarında yangınlara veren kara cehaletten ve orta çağdan kurtulmanın şimdi eşiğine gelmiş bulunuyoruz” diyen Perinçek, “Bunlardan kurtulacağız. Hem iç koşullar hem dış koşullar Türkiye’ye dayatılan bu karşı devrimin artık bittiğini gösteriyor” dedi.



