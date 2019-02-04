Samanyolu Haber /Ekonomi / Otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 59.02 daraldı /04 Şubat 2019 12:34

Otomobil pazarı bir önceki yıla göre yüzde 59.02 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre, 2019 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki yıla göre yüzde 59.02 oranında azaldı.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59 azalarak 14 bin 373 adete geriledi.


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları geleneksel olarak satışların en düşük seviyede gerçekleştiği Ocak ayında yüzde 58.7 azalarak 10 bin 979 adete, hafif ticari araç satışları yüzde 59.9 azalarak 3 bin 394 adete indi.
Reuters'ın aktardığına göre, otomotiv pazarı TL'deki değer kaybıyla birlikte yükselen fiyatlar, faizlerle birlikte artan kredi maliyetleri ve tüketici güvenindeki düşüşle birlikte geçen yıl Nisan ayından itibaren artan hızlarda daraldı.

Yılın son iki ayında vergi indirimleriyle daralma hızı bir miktar azalan pazar 2018'in tamamını yüzde 35 küçülerek yaklaşık 621 bin adet ile kapattı.

Otomotiv pazarındaki satış hacimleri her yıl Mart ayıyla birlikte yükselmeye başlıyor. Yeni araç satışlarına getirilen vergi indirimleri Mart sonuna kadar devam edecek.
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