Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de eve uçak düştü: 5 ölü /04 Şubat 2019 12:31

ABD'de eve uçak düştü: 5 ölü

Kaliforniya'da küçük bir uçak, havalandıktan kısa süre sonra düştü. Pilotun da aralarında bulunduğu beş kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir eve küçük bir uçağın düşmesi sonucu beş kişi öldü. Uçağın Los Angeles’ın 56 kilometre güneydoğusundaki Orange County’de düştüğü evde yangın çıktı. Pilot ile evdeki dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İki kişi de hastaneye kaldırıldı.

İki motorlu Cessna 414A  tipi uçağın yakındaki bir hava limanından havalandıktan kısa süre sonra düştüğü belirtiliyor.

Uçağın kalıntıları yüzlerce metre uzağa saçılırken, polis soruşturması sürüyor.

Bir görgü tanığı, uçağın düştüğü evde bir Super Bowl (Amerikan Futbol Ligi’nin şampiyonluk maçı) partisi düzenlenmekte olduğunu söyledi.
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