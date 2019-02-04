Samanyolu Haber /Gündem / HDP Bağcılar’da Hüda Kaya’yı aday gösterecek /04 Şubat 2019 12:37

HDP Bağcılar’da Hüda Kaya’yı aday gösterecek

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul’un 5 ilçesinde aday çıkarma kararı aldı. Bağcılar için İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın ismi öne çıkıyor.

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HDP hafta sonu Genel Merkez binasında üst üste gerçekleştirdiği Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarında, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Ankara, Mersin, İzmir ve İstanbul olmak üzere toplam 7 büyükşehirde aday göstermeme kararı aldı.

İSTANBUL’UN 5 İLÇESİNDE ADAY ÇIKARILACAK
Aday gösterilmeyen illere bağlı ilçelerde kendi adaylarını göstereceğini ifade eden HDP, İstanbul’un 5 ilçesinde aday çıkaracak. Mezapotamya Ajansı’nın haberine göre HDP’nin Bağcılar, Kağıthane, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy’de kendi adaylarıyla seçime katılmayı kararlaştırdığı bu ilçeler dışında Kürt seçmenin yoğun olduğu bir ilçede daha aday göstereceği belirtiliyor.

KÜÇÜKÇEKMECE ADAYINA TEPKİ
Edinilen kulis bilgilerine göre, CHP ile görüştükleri ifade edilen HDP, CHP-İyi Parti’nin kurduğu işbirliği ile Küçükçekmece’de aday gösterilen Kemal Çebi’ye sıcak bakmadığı söyleniyor. Ayrıca CHP’nin bazı ilçelerdeki adaylarının da HDP cephesinde memnuniyetsizliğe neden olduğu ifade ediliyor.

İstanbul dışında Tekirdağ, Edirne, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir illerinde de kendi adaylarıyla sandığa gideceği belirtilen HDP’nin oy potansiyeli güçlü olan tüm ilçelerde aday göstereceği aktarıldı.
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