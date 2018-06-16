Samanyolu Haber /Gündem / Otobüse eteği sıkışan kadın öldü /16 Haziran 2018 10:42

Otobüse eteği sıkışan kadın öldü

Adana'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen ve 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31) yaşamını yitirdi.

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Adana’daki korkunç kaza 6 Haziran’da Çukurova ilçesi Mithat Özhan Bulvarı’nda meydana geldi. Servet Altundağ adlı kadın halk otobüsünden indiği sırada eteği otobüsün otomatik kapısına sıkıştı. Metrelerce sürüklenen Altundağ, ağır yaralandı.

Yakındaki Çukurova Üniversitesi ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Servet Altundağ, tedaviye alındı. Otobüs şoförü ise gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
 
Yoğun bakımda tedavi gören kadın hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Altundağ’ın yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ’ın cenazesi, Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
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