Samanyolu Haber /Spor / Fransa ve Arjantin bugün sahada /16 Haziran 2018 10:46

Fransa ve Arjantin bugün sahada

2018 Dünya Kupası üçüncü gününde dört karşılaşma oynanacak. C grubunda yer alan Fransa ve D grubundaki Arjantin, ilk maçlarına çıkacak.

SHABER3.COM

Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası hızını artırmaya başladı. Özellikle 3-3 sona eren Portekiz-İspanya mücadelesi futbolseverleri fazlasıyla memnun etti.

Günün ilk karşılaşması saat 13.00’te başlayacak olan Fransa-Avustralya mücadelesi olacak. Turnuva öncesi yaptığı hazırlık karşılaşmalarında iyi bir görüntü veren ve çok iyi bir kadroya sahip olan Fransa’nın bu maçı rahat geçeceği düşünülüyor. Dünya Kupası’na play-off oynayarak katılan ve Honduras’ı deplasmanda 0-0, evinde 3-0’lık sonuçlarla geçen Avustralya ise mücadele gücüyle öne çıkan bir takım.

Bu maçın ardından saat 16.00’da Arjantin ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Kupanın favorilerinden Arjantin’de inişli çıkışlı sergilenen grafik ve kampta sakatlanan Lanzini’nin yokluğu endişe yaratıyor. Ancak bu maçta alınacak bir galibiyetle güven tazelemek isteyen ekipte, Messi’nin de bu kupaya fazlasıyla konsantre olması dikkat çekiyor. Rakip İzlanda ise son yıllarda yakaladığı çıkışı sürdürmek peşinde. Takım oyununu çok iyi uygulayan İzlanda da Türkiye’de ‘Yanakson’ diye isimlendirilen ufaklığın bu turnuvada da yer alıp almayacağı ayrı bir merak konusu.

Saatler 19.00’u gösterdiğinde C grubunun diğer maçında Peru, Danimarka ile oynayacak. Güney Amerika elemelerinde başarılı sonuçlar alan Peru, turnuvaya formda geliyor. Danimarka ise play-off turunda deplasmanda aldığı 5-1’lik İzlanda galibiyetinin morali ve güveni ile turnuvaya geliyor. Son hazırlık maçlarında da iyi bir görüntü çizen Danimarka’da teknik direktör Age Hareide, turnuvada sürpriz yapmak istediklerini açıklamıştı.

Günün son maçı ise D grubundaki takımları karşı karşıya getirecek: Nijerya-Hırvatistan. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşma Kaliningrad’da oynanacak. Nijerya’nın, hazırlık maçlarında kötü sonuçlar elde etse de, 1994 ve 1998’den beri en iyi kadrosunu oluşturduğu belirtiliyor. Hırvatistan ise yıldız futbolcularının göstereceği performansa göre ya rahat bir maç geçirecek ya da çok zorlanacak.

Tüm karşılaşmalar TRT1’den canlı yayınlanacak.
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