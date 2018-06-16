Mezarlıklarda parayla dua okuyan hocaların %30'u sahte çıktı

‘ELİNE BİR KİTAP ALMIŞ’





Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, kentteki 5 mezarlıkta sınavların yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Kabir ziyaretine gelen insanlara, hoca olmayan insanlar hocaymış gibi davranarak insanların dini duygularını sömürüyor. Biz de müftülükten izin alarak sınav yapıyoruz. Sınavı geçenlere yaka kartı veriyoruz, bunların dışında olanları da mezarlıklarımızdan çıkarıyoruz; insanları kandırmasın diye. Şu anda yüzde 25-30’u bilmiyor bu işi. Eline bir kitap almış dua kitabı, Kur’an; onları da güvenlik görevlileri nezaretinde kabristan dışına çıkarıyoruz.”