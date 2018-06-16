Samanyolu Haber /Gündem / Mezarlıklarda parayla dua okuyan hocaların %30'u sahte çıktı /16 Haziran 2018 10:38

Mezarlıklarda parayla dua okuyan hocaların %30'u sahte çıktı

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta dua okuyan hocaların sahte olup olmadığının anlaşılması için yapılan sınava katılanların yüzde 30’u başarısız oldu.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arifesinde, mezarlıklarda sahte hocalara karşı önlem almak için sınav açtı. İl Müftülüğü’nün desteğiyle, mezarlıklarda dua ederek kabir ziyaretine gelenlerden para alan ‘hocalar’ sınava girdi.

‘ELİNE BİR KİTAP ALMIŞ’

Büyükşehir Belediyesi Cenaze Nakil Şube Müdürü Bekir Durukan, kentteki 5 mezarlıkta sınavların yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Kabir ziyaretine gelen insanlara, hoca olmayan insanlar hocaymış gibi davranarak insanların dini duygularını sömürüyor. Biz de müftülükten izin alarak sınav yapıyoruz. Sınavı geçenlere yaka kartı veriyoruz, bunların dışında olanları da mezarlıklarımızdan çıkarıyoruz; insanları kandırmasın diye. Şu anda yüzde 25-30’u bilmiyor bu işi. Eline bir kitap almış dua kitabı, Kur’an; onları da güvenlik görevlileri nezaretinde kabristan dışına çıkarıyoruz.” 
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