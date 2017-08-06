Samanyolu Haber /Gündem / MEB Suriye’yi taşerona verdi /06 Ağustos 2017 10:31

MEB Suriye’yi taşerona verdi

Yaklaşık 65 bin çocuğa eğitim verilen bölgede yıkılan okulları tamir etmeye ve yenilerini yapmaya başlayan bakanlık, İHH, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı gibi vakıflarla anlaştı.

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Bölgede savaştan geriye kalan eğitim kurumlarını inceleyen bakanlık projeler hazırladı. Bu kapsamda 5 bölgede 189 okulda 61 bin 112 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı. Türkiye’deki illerden toplanan okul malzemeleri de bölgeye sevk edildi.
 
"Yerli STK’ler"
 
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kilis Valiliği tarafından her kampta “yerli STK” adı altında İHH, Deniz Feneri, Hayrat Vakfı gibi birçok vakfa eğitim çalışması yaptırılıyor. Bölgedeki okulları kayıt altına alan MEB’in verilerine göre Azez’de bir okul tamamen yıkıldı, 5 okul mültecilerce işgal edildi, 1 okulda Türk askerleri, 1 okulda da ÖSO militanları konuşlanırken, bir okul ise kamu kurumlarınca kullanılıyor.
 
564 çadır gerekiyor
 
Bakanlık verilerine göre mültecileri okullardan çıkarmak için 564 çadır gerekiyor. Azez’in genel eğitim ihtiyacı ise 243 konteyner sınıf. MEB’in tespitlerine göre Azez bölgesinde ayrıca bir Milli Eğitim binası, Azez–Succu-Yazıbağı köyüne 4 derslikli ilkokul, Azez – Keferkel köyüne 12 derslikli ilkokul ihtiyacı bulunuyor.
 
Bölgedeki Al Kudus Lisesi büyük hasar gördüğü için yeni bina yapılması gerekiyor. Kefer Kelbin’de lise bulunmadığından 600 lise öğrencisi Azez merkezinde bulunan liselere gitmek zorunda kalıyor.
 
Mare’ye 7 milyon TL
 
Mare bölgesinde ise merkezde sadece 25 ilkokul ve ortaokul ile lise aktif eğitime devam edebiliyor. 350 öğretmen ve görevlinin çalıştığı okullarda 6 bin 663 çocuk eğitim görüyor.
 
Bakanlık incelemeleri sonrasında bu bölgede 24 okulda tadilat gerekiyor ve bu kapsamda 2 milyon TL’lik bir kaynak aktarılmış durumda. Ancak 3 okulda yapılması gereken büyük ölçekli tadilat ve 4 yeni okul için yaklaşık 5 milyon TL’lik yeni kaynak gerekiyor. MEB verilerine göre, Mare’de 1 okulun tamamen yıkıldığı, 3 okulda mültecilerin oturduğu, 4 okulda ÖSO militanlarının konuşlandığı ve 4 okulun da başka amaçlar için kullanıldığı kayıt altına alındı. Bölgede okulların boşaltılması için 50 konteyner ve kapasite eksikliği yüzünden 10 konteyner sınıf gerekiyor.
 
İmam hatip
 
Yapılan incelemelerin ardından yetkililer bölgenin din öğretimi ihtiyacını karşılayacak imam hatip ortaokulu ve lisesi açılması için yetişmiş personel, okul, bina, pansiyon, donatım araç gereçleri, beslenme, barınma, kitap, müfredat konularında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü olanaklarının seferber edilmesini istedi.
 
MEB, kız - erkek imam hatip liseleri için 15 çadır okul veya konteyner okul ihtiyacı bulunduğunu belirledi.
 
Masraflar MEB’in bütçesinden
 
Bölgede görev yapacak öğretmenlerin maaşlarının MEB bütçesinden karşılanması kararlaştırıldı. Bakanlığın aylık 2 milyon TL’ye yakın ek maaş ödemesi yaptığı öğrenildi. Ayrıca Çobanbey’in tamamı, kuzey Soran, kuzey Azez bölgelerinde öğrencilere de şartlı eğitim yardımı kapsamında nakit yardımı yapılması istendi.
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