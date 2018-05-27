Otellerdeki Wi-Fi ağlarına dikkat









Muhalif cenahın örgütlenme, haberleşme alanı olarak gördüğü sosyal ağlar nedeniyle, iktidarın ve yanlılarının gözü ve kontrol mekanizması İnternet kullanıcıları üzerine odaklanmış vaziyette.





Milat Gazetesi köşe yazarı Gözde Altıntaş da, tam olarak bu konuya dikkat çekiyor ve yaz aylarında çok sayıda kişinin uğrak yeri olan otellerde kullanılan Wi-Fi bağlantılarının ne kadar güvenilir olduğunu sorguluyor.





Peki, gezilip görülen yerleri sosyal medyada paylaşmak isteyenlerin kurtarıcısı konumundaki bu ağlar ne kadar güvenli?





Altıntaş, WatchGuard'ın tatilcilere otel Wi-Fi'leri ile ilgili önerilerini aktardığı yazısında, siber saldırganların bu tür ağları bir fırsat olarak gördüklerine değiniyor.





Yaz aylarında otelleri hedef alan siber saldırganların, tatilcilerin özel bilgilerini ele geçirmek için genellikle iki yöntem kullandığına dikkat çeken Altıntaş, yazısını şöyle sürdürüyor:





"Honeypot” (bal küpü) denilen yöntemde, otelin ortak bir alanında bulunan hacker, otelin Wi-Fi ağına benzer isimde bir Wi-Fi ağı yaratıyor ve tatilcilere bu ağın, otelin internet hizmeti olduğunu düşündürüyor. “Evil Twin” (şeytan ikiz) yönteminde ise hackerlar, tamamen aynı ağ adını kullanıyor ve Wi-Fi ağlarına otomatik bağlanma özelliği açık cihazlar, bu ağın kötü niyetli bir ağ olduğunu fark edemeden hemen bağlanıyor. Her iki yöntemin sonunda otel Wi-Fi ağından farklı bir ağa bağlanan kişiler hackerlar için bir av haline dönüşüyor.





Sahte bir Wi-Fi ağına giriş yapıldıktan sonra, hackerlar kolayca man-in-the-middle (ortadaki adam) saldırısını kullanabiliyor. Eğer biri bu sahte Wi-Fi ağını kullanarak HTTPS koruması olan bir siteye girerse, hackerlar SSL Strip ile SSL şifrelemesini ortadan kaldırarak kişinin bütün kişisel bilgilerini görebiliyor.





Otel sahipleri, sundukları internet hizmetinin hackerlar tarafından manipüle edilerek misafirler için güvenlik riski oluşturmasını engellemek için güvenlik duvarı ve WIPS özellikli erişim noktalarını kullanmalılar. Bu sayede giriş önleme sistemlerini, WIPS güvenlik sensörünü ve Wi-Fi güvenliğine dair otomatik raporları aktif olarak takip edebilirler. Otellerdeki ortak kullanıma açık Wi-Fi ağlarını kullanacak tatilciler için öneriler şöyle:





Kablosuz ağ isimlerine dikkat edin: Eğer bulunduğunuz lokasyondaki halka açık Wi-Fi ağlarının isimleri birbirine çok benziyorsa onlara şüpheyle yaklaşın.





Online alışveriş işlemlerinizde 4G bağlantınızı kullanın: Bankacılık, e-ticaret veya uçak bileti, otel rezervasyonu gibi işlemleriniz için 3G veya 4G bağlantınızı kullanmayı tercih edin.





Aralıklarla telefonunuzun ağ hafızasını silin: Cihazlarınızda kaydedilmiş Wi-Fi ağlarını ara ara silerek telefonunuzu temizleyin.





Ağlara otomatik bağlanmayın: Yeni bir ağa bağlanacağınız zamanlarda telefonunuzun otomatik bağlanma özelliğini kapatın. Ayrıca, belirli aralıklarla Wi-Fi ağını telefonunuza unutturun ve tekrar giriş yapın.





Yanlış şifreyle internete girmeye çalışın: Oteldeki ortak Wi-Fi ağına yanlış şifre ile bağlanmayı deneyin. Eğer internete girmeyi başarırsanız bu birinin sizi izleyeceğinin ve bilgilerinizin güvende olmadığının bir göstergesidir."