Samanyolu Haber /Gündem / Vatandaşa deli dana eti yedirildi, yetkililerin mazereti ise korkunç /27 Mayıs 2018 10:23

Vatandaşa deli dana eti yedirildi, yetkililerin mazereti ise korkunç

Türkiye'nin Polonya'dan ithal ettiği sığır etinde deli dana hastalığına rastlandığı belirlendi. Tarım Bakanlığı uzmanı, "Tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık" dedi.

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Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında Polonya'dan ithal ettiği yaklaşık 3 bin sığır etinde 'deli dana' hastalığına rastlandığı ortaya çıktı. Bu durum Polonya'nın başlattığı soruşturma kapsamında Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulunmasıyla öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Türkiye'de önde gelen et şirketleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu, 2011-2012 yıllarında Polonya'dan et ithal etti. Toplam ithal edilen et miktarının 3 bin büyükbaş kadar olduğu ifade edildi. Ancak Polonya, yaptığı incelemelerde (Bovine Spongiform encephalatopathie) BSE olarak bilinen deli dana hastalığına rastlandı.

Soruşturma başlatan Polonya makamları, hastalık şüphesi taşıyan etlerin ihraç edilmesine göz yuman kendi görevlileri ve özel şirketlerini soruşturmaya dahil etti. Et ihraç ettiği ülkelerle temasa geçen Polonya, Adalet Bakanlığı aracılığıyla Türkiye'den adli yardımlaşma talebinde bulundu.

'TAHLİL RAPORLARINI ANLAMADIK'

Bu kapsamda 2011 ve 2012 yıllarında sığırların kesimi için Polonya'ya giderek işlem sırasında hazır bulunan Tarım Bakanlığı uzmanlarının ifadesine başvuruldu. Edinilen bilgiye göre; uzmanlar, savcılığa ifadede Polonya'da büyükbaş hayvanlarından kesim sonrası numune aldıklarını ve oradaki firmalarda tahlil yaptırıldığını söyledi.
Kesilen büyükbaş hayvanların daha sonra soğuk hava depolarına konulduğunu belirten uzmanlar, "Peki, kesilerek depoya konulan sığırlar size geri verilirken hastalıklı başka hayvan verilmediğine nasıl emin olabiliyorsunuz" sorusuna yanıt veremedi. "Tahlil sonuçlarına baktınız mı" sorusuna ise uzmanlar, "Bize sonradan gönderilen tahlil raporları Polonya dilinde yazıldığı için ne yazdığını anlamadık" dedi.

TARIM BAKANLIĞI YETKİLİSİ: TÜRKİYE'YLE İLGİSİ YOK

Konuyla ilgili konuşan Tarım Bakanlığı yetkilisi, Polonya'daki deli dana salgınını doğrularken, olayın Türkiye ile ilgisi bulunmadığını öne sürdü.
Yetkili, "Polonya'da o tarihte böyle bir olay yaşanmış. Oranın bir et analiz firması, başka bir et analiz firmasını ‘Bu şirket BSE testi yapılmadan test yapılmış gibi rapor düzenledi' diyerek şikâyet etmiş. Polonya da kendi iç soruşturmasını başlatmış. Olay tamamen Polonya'nın kendi iç sorunu. Onlar testten geçirmese dahi biz gelen etleri tekrar testten geçiriyoruz. Bizde olsa zaten bu hastalık ortaya çıkardı" dedi.
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