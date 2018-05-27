Samanyolu Haber /Gündem / [ Cadı avı devam ediyor] Kars Merkezli operasyonda 25 askere gözaltı kararı /27 Mayıs 2018 02:51

[ Cadı avı devam ediyor] Kars Merkezli operasyonda 25 askere gözaltı kararı

Kars merkezli operasyonda çoğu asker 25 kişi gözaltına alındı ....

SHABER3.COM

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince askerlere yönelik operasyon başlatıldı. 

Kars, Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik'te belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyonda aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 25 kişi gözaltına alındı. 
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