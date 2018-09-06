Samanyolu Haber /Eğitim / ÖSYM Başkanı Halis Aygün oldu /06 Eylül 2018 09:32

ÖSYM Başkanı Halis Aygün oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Halis Aygün'ü atandı.

SHABER3.COM

ÖSYM Başkanlığı'na atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Halis Aygün atandı.

HALİS AYGÜN KİMDİR?

Prof. Dr. Halis Aygün, 1968 yılında Giresun Şebinkarahisar'da doğdu. 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun olan Aygün, Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı.

Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.
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