'Geçiştirilmeye çalışılıyor ama 48 kişi şarbondan tedavi altında'

Birgün'de yer alan habere göre, Süreçteki ihmallere dikkat çekerek, konuyla ilgili yöneticilerin bilinçsizce hareket ettiğini vurgulayan CHP’li Şeker, “Yurtdışından, Brezilya’dan hayvanlar getirildi. Esas karantina hayvanlar gemiye bindirilmeden yapılan çalışmalarla olur" dedi.







Şeker, şöyle devam etti:





"O hayvanlar mikroplu bir şekilde gemiye binip ülkeye gelirse o mikrop bir şekilde dağılıyor. Orada sağlıklı olduğu bilinen hayvanlar veteriner kontrolünde getirilseydi, tamamını kontrolden geçirecek bir veteriner ekibi çalışsa 21 gün tutup hastalık varsa işi orada sınırlamak varken biz hayvanları gemiye bindirip gemide hastalanmalarına neden oluyoruz ve bugün yaşadıklarımızı yaşıyoruz."





4 KENTTEN ŞARBON BİLDİRİMİ





İthal edilen hayvanların birbirine şarbon bulaştırmasıyla Ankara'da 100'e yakınının telef olduğunu hatırlatan Şeker, insan vakalarına ilişkin ise şu verileri paylaştı:





"Sivas, Çorlu, İstanbul ve Ankara'da şarbon vakaları bildirildi. Bunların gerçekten ne düzeyde yayıldığını laboratuvar tetkikleriyle ortaya koymak gerekiyor. ‘Önemli bir şey yok' denerek geçiştirilmeye çalışılıyor. Şarbon şüphesi reddedilmiş değil. İstanbul'da 6 deri vakası var deniyor. 42 vaka da şarbonlu hayvan yendiği için kontrole alınmış."



