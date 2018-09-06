Samanyolu Haber /Gündem / 'Geçiştirilmeye çalışılıyor ama 48 kişi şarbondan tedavi altında' /06 Eylül 2018 09:19

'Geçiştirilmeye çalışılıyor ama 48 kişi şarbondan tedavi altında'

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, şarbon vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şeker, 48 kişinin tedavi altında tutulduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Birgün'de yer alan habere göre, Süreçteki ihmallere dikkat çekerek, konuyla ilgili yöneticilerin bilinçsizce hareket ettiğini vurgulayan CHP’li Şeker, “Yurtdışından, Brezilya’dan hayvanlar getirildi. Esas karantina hayvanlar gemiye bindirilmeden yapılan çalışmalarla olur" dedi.

Şeker, şöyle devam etti:

"O hayvanlar mikroplu bir şekilde gemiye binip ülkeye gelirse o mikrop bir şekilde dağılıyor. Orada sağlıklı olduğu bilinen hayvanlar veteriner kontrolünde getirilseydi, tamamını kontrolden geçirecek bir veteriner ekibi çalışsa 21 gün tutup hastalık varsa işi orada sınırlamak varken biz hayvanları gemiye bindirip gemide hastalanmalarına neden oluyoruz ve bugün yaşadıklarımızı yaşıyoruz."

4 KENTTEN ŞARBON BİLDİRİMİ

İthal edilen hayvanların birbirine şarbon bulaştırmasıyla Ankara'da 100'e yakınının telef olduğunu hatırlatan Şeker, insan vakalarına ilişkin ise şu verileri paylaştı:

"Sivas, Çorlu, İstanbul ve Ankara'da şarbon vakaları bildirildi. Bunların gerçekten ne düzeyde yayıldığını laboratuvar tetkikleriyle ortaya koymak gerekiyor. ‘Önemli bir şey yok' denerek geçiştirilmeye çalışılıyor. Şarbon şüphesi reddedilmiş değil. İstanbul'da 6 deri vakası var deniyor. 42 vaka da şarbonlu hayvan yendiği için kontrole alınmış."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Geçiştirilmeye çalışılıyor ama 48 kişi şarbondan... Sonraki Haber >>

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Yolunuz, bu… Ne mutlu size!..

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Japonya'yı Jebi Tayfunu, ABD'yi Gordon Kasırgası vuruyor

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Komiser kameraya aldırmadı, kadın avukatı dövüp silah doğrulttu

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Yüzde 30 Enflasyon sürpriz olmaz

Rusya’ya kar yağdı

Rusya’ya kar yağdı

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Uçak gemisinden kamyon ve TIR fırlattılar

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

Almanya'daki Türkler kriz için ne düşünüyor

200 yıllık tarihi müze kül oldu

200 yıllık tarihi müze kül oldu

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı

Ambulans verilmediği iddiasıyla annesini otomobil bagajında taşıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:12:54