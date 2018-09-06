Samanyolu Haber /Gündem / Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı /06 Eylül 2018 10:00

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova'da Eğitim veren hizmet okullarında görevli 6 Türk öğretmen ve idareci sabah saatlerinde hukuksuz şekilde gözaltına alındı

Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı

Moldova’da bu sabah saat 07.30'da meydana gelen olayda Orizont Türk lisesi Durlesti yerleşkesinde görevli F.T. (müdür), R.D. (Okul müdürü), H.K. (Müdür yard.) ve M.Ç. (muhasebe), Y. Ö. (Halkla ilişkiler) evlerinin önünden, H.B. (Türkçe öğretmeni) ise okuldan kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından alınarak götürüldü. 

Okul idarecisi ve öğretmenlerin gözetim altında tutulduğu belirtilirken Amnesty adına açıklama yapan Moldova Genel direktörü Cristina Pereteatcu, görevli Türklerin Türkiye'ye gönderilmesi ihtimalini göz önünde tuttuklarını belirtti.

Ülkenin istihbarat servisi SIS tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gelişmeler takip ediliyor...

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