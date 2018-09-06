Moldova'da eğitimcilere hukuksuz gözaltı





Okul idarecisi ve öğretmenlerin gözetim altında tutulduğu belirtilirken Amnesty adına açıklama yapan Moldova Genel direktörü Cristina Pereteatcu, görevli Türklerin Türkiye'ye gönderilmesi ihtimalini göz önünde tuttuklarını belirtti.





Ülkenin istihbarat servisi SIS tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.





Gelişmeler takip ediliyor...





Moldova’da bu sabah saat 07.30'da meydana gelen olayda Orizont Türk lisesi Durlesti yerleşkesinde görevli F.T. (müdür), R.D. (Okul müdürü), H.K. (Müdür yard.) ve M.Ç. (muhasebe), Y. Ö. (Halkla ilişkiler) evlerinin önünden, H.B. (Türkçe öğretmeni) ise okuldan kendilerini istihbarat görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından alınarak götürüldü.