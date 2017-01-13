ÖSO içindeki bir grubun Türk askerine ihaneti fotoğraflarla belgelendi

"O içindeki bazı hain yapılanmaların IŞİD'e mühimmat ve patlayıcı madde sevkiyatı yaptığı, sattığı üzerine duyum alan, bölgede Türkmenler için savaş veren bir grup Türkmen harekete geçiyor. 2 TIR'a operasyon düzenleniyor" iddiasını ileri süren Takan, "TIR'lar yakalanıyor. Gizli bölmelerinde ve yakıt tanklarının içindeki askeri mühimmat ve patlayıcı maddelere el konuyor" diye yazdı.





Ahmet Takan'ın "Milletvekilleri dövüşürken Mehmetçiğe yapılan kalleşlikler!.." başlığıyla yayımlanan (13 Ocak 2017) yazısı şöyle:





Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili içimizi yakan bazı acı gerçekleri zaman zaman dile getiriyoruz. Kahraman Türk askerinin sıkıntılarını, ona yapılan kalleşlikleri sizlere duyuruyoruz. Klavyenin başında çok yutkunuyoruz. Ama burada kocaman bir nokta.





ADSIZ'ın arşivine bakarsanız, TSK'nın Fırat Kalkanı operasyonunda ÖSO içindeki bazı yapılanmaların yaptığı kalleşlikleri, ihanetleri belgeledik. Çok şehit verdik Suriye topraklarında. Kahramanlarımızın El Bab kapısında operasyonları devam ediyor. Ancaak!.. Kalleşlikler de devam ediyor. Böyle giderse daha da acı bedeller ödememiz kaçınılmaz olacak. Şimdi yine belgeleri konuşturalım;





Tarih; 8 Ocak 2017.







Saat; 21 suları.





Yer; El Bab'ın 10 kilometre güneyindeki Akterin köyü.





Olay; ÖSO içindeki bazı hain yapılanmaların IŞİD'e mühimmat ve patlayıcı madde sevkiyatı yaptığı, sattığı üzerine duyum alan, bölgede Türkmenler için savaş veren bir grup Türkmen harekete geçiyor. 2 TIR'a operasyon düzenleniyor. TIR'lar yakalanıyor. Gizli bölmelerinde ve yakıt tanklarının içindeki askeri mühimmat ve patlayıcı maddelere el konuyor.





İşte bunlar da operasyon anında çekilmiş ve benim de bölgedeki askeri kaynaklardan ulaştığım fotoğraflar. Peş peşe bu 4 kareye lütfen dikkatlice bakın!..























