Havuzun Ablalarından aykırı çıkış









Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Şimdiden uyarıyorum. Eğer bu soruların cevapları karşılık bulmazsa, referanduma yangından mal kaçırır gibi gitmeye kalkarsanız o sandıktan evet çıkmaz" dedi.



Karar yazarı Elif Çakır, partili cumhur partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbedeyle ilgili olarak "Ey AK Parti, Ey AK Partili milletvekilleri, Ey Başbakan; Meclis’e getirdiğiniz teklifle ‘devletin’ sistemini değiştiriyorsunuz, bunu ‘millet’ adına yaptığınızı söylüyorsunuz; madem ki muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Bu milletin hayrına bir iş yapıyorsunuz, o halde ‘millet’e anlatmaktan kaçınmayın. Ne aceleniz var?" dedi.