Samanyolu Haber /Gündem / Havuzun Ablalarından aykırı çıkış /13 Ocak 2017 12:27

Havuzun Ablalarından aykırı çıkış

Havuz Medyasında Anayasa Değişikliği ile ilgili olarak az da olsa aykırı sesler çıkıyor. Karar Yazarı Elif Çakır ' Ey AK Parti, muhteşem bir iş yapıyorsanız anlatın, ne aceleniz var? ' derken Sevilay Yükselir:' Referanduma yangından mal kaçırır gibi gitmeye kalkarsanız o sandıktan 'evet' çıkmaz!' diye yazdı

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Karar yazarı Elif Çakır, partili cumhur partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda çıkan arbedeyle ilgili olarak "Ey AK Parti, Ey AK Partili milletvekilleri, Ey Başbakan; Meclis’e getirdiğiniz teklifle ‘devletin’ sistemini değiştiriyorsunuz, bunu ‘millet’ adına yaptığınızı söylüyorsunuz; madem ki muhteşem bir iş yapıyorsunuz. Bu milletin hayrına bir iş yapıyorsunuz, o halde ‘millet’e anlatmaktan kaçınmayın. Ne aceleniz var?" dedi.


Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, , Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen ve partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Şimdiden uyarıyorum. Eğer bu soruların cevapları karşılık bulmazsa, referanduma yangından mal kaçırır gibi gitmeye kalkarsanız o sandıktan evet çıkmaz" dedi.
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