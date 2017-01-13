Samanyolu Haber /Gündem / Millete söven Cengiz'in işleri tıkırında! /13 Ocak 2017 12:52

Millete söven Cengiz'in işleri tıkırında!

Millete küfür ede ede ihaleleri almaya devam ediyor.

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O ihale de Cengiz'e

Havuza koyduğu milyonlarca dolarlık rüşvetin karşılığında "Milletin a... koyacağız" sözleriyle   hafızalara kazınan Mehmet Cengiz, bir büyük ihaleyi daha aldı. Rize Havalimanı ihalesini Cengiz İnşaat kazandı

Denizi doldurarak yapılması planlandığı için kent ve yaşam savunucularının eleştiri oklarını çevirdiği Rize Havalimanı’nın ihale süreci tamamlandı. İhaleyi, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat kazandı.

Bugün mali tekliflerin yapıldığı ihalede, ön başvuru yapan 11 şirketten sadece 5 tanesi davet edildi. Davet edilen Yapı Merkez-Mön İnşaat, IC İçtaş Astaldi-Astur İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı, Şenbay Madencilik AŞ-Limak İnşaat İş Ortaklığı, TAV Tepe Akfen-Özaltın İş Ortaklığı tekliflerini ihale komisyonuna sundu.

İhale, verilen tekliflerin içerisinde en düşük teklifi veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı’na verildi.

İhalenin kazanılmasının ardından 15 gün içinde imzalar atılacak ve yer teslimleri yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.
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