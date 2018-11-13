Örümcek Adamın yazarı Stan Lee hayatını kaybetti

Örümcek Adam, Iron Man, Hulk, Fantastik Dörtlü, X-Men, Daredevil ve bunlar gibi birçok Marvel çizgi karakterini ilk defa bulan, çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.





Yazar ve editör Stan Lee, Jack Kirby ve Steve Ditko gibi sanatçılarla işbirliği yaparak Marvel’ı bir çizgi roman devi haline getirdi. Lee, nesiller boyu genç okuyucuları büyüleyen süper kahramanlar buldu





Kızı J.C Lee babasının ölüm nedeniyle ilgili ayrıntı vermedi ancak TMZ internet sitesi Lee’nin Hollywood Hills’teki evinden ambulansla Cedars-Sinai Tıp Merkezi’ne götürüldüğünü kaydetti.





Lee, süper kahramanlara ayrı bir katman ve insaniyet katmasıyla meşhurdu. Onun kahramanları aşk ve para kaygıları olan, tarjediler ve güvensizlik hissi yaşayan kahramanlardı.





Marvel’ın çizgi romandan uyarlanan ve karakterleri Lee tarafından oluşturulan filmlerinin çoğu 21’inci yüzyılın ilk yarısında üretildi. Bu filmler dünya genelindeki sinemalarda 20 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Box Ofice Mojo internet sitesine göre Kara Panter’in dünya çapındaki gişe hasılatı 1,34 milyar doları buldu. Örümcek Adam Lee’nin ve Marvel’ın en başarılı karakterlerinden biri oldu.