Samanyolu Haber /Gündem / 10 bin bekçi kadrosu açıldı /13 Kasım 2018 03:24

10 bin bekçi kadrosu açıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

İçişleri Bakanlığına 36 kadro ihdası

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

İhdas edilen söz konusu kadrolar arasında kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus müdürü, şef, programcı, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şoför, hizmetli, kaloriferci ve dağıtıcı unvanları bulunuyor.
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