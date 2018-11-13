Samanyolu Haber /Gündem / Kaldırım ve asfalt belediyeciliği başladı /13 Kasım 2018 09:34

Kaldırım ve asfalt belediyeciliği başladı

31 Mart seçimleri yaklaşırken, 3 milyar TL’lik Hazine yardımını duyan belediyeler kaldırım taşı değiştirmeye başladı.

SHABER3.COM

31 Mart seçimleri yaklaşırken, 3 milyar TL’lik Hazine yardımını duyan belediyeler kaldırım taşı değiştirmeye başladı. Sürekli değişen kaldırım taşlarının israf olduğunu ifade eden vatandaşlar ise rant ve göz boyama belediyeciliğine tepkili.

KALDIRIM TAŞI DEĞİŞTİRME YARIŞI
Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere odaklanırken, devlet hazinesinden yapılacak 3 milyar TL’lik desteği duyan belediyeler de kaldırım taşı değiştirme yarışına girdi. Özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar yapboz tahtasına döndü. Vatandaşlar, “Seçim yaklaştı, göz boyama çalışmaları başladı. Kaldırım belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği istiyoruz” ifadeleriyle rant belediyeciliğine tepki veriyor.


VATANDAŞ, RANT BELEDİYECİLİĞİ İSTEMİYOR
Vatandaşlar, geçim sıkıntısından iş bulma gibi birçok sıkıntısı varken belediyeden kaldırım yenileme çalışması beklemediğini belirterek, “Bizim gerçek sorunlarımızla ilgilenen bir belediye istiyoruz” dedi.


 

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