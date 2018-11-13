Kaldırım ve asfalt belediyeciliği başladı

31 Mart seçimleri yaklaşırken, 3 milyar TL’lik Hazine yardımını duyan belediyeler kaldırım taşı değiştirmeye başladı. Sürekli değişen kaldırım taşlarının israf olduğunu ifade eden vatandaşlar ise rant ve göz boyama belediyeciliğine tepkili.





KALDIRIM TAŞI DEĞİŞTİRME YARIŞI

Türkiye, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere odaklanırken, devlet hazinesinden yapılacak 3 milyar TL’lik desteği duyan belediyeler de kaldırım taşı değiştirme yarışına girdi. Özellikle büyükşehirlerde cadde ve sokaklar yapboz tahtasına döndü. Vatandaşlar, “Seçim yaklaştı, göz boyama çalışmaları başladı. Kaldırım belediyeciliği değil, hizmet belediyeciliği istiyoruz” ifadeleriyle rant belediyeciliğine tepki veriyor.







