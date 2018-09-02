Samanyolu Haber /Gündem / Ortaylı: Bu politikalarla açlık kapıda /02 Eylül 2018 11:32

Ortaylı: Bu politikalarla açlık kapıda

1980 sonrası iktidarların tarım politikalarını eleştiren Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Ziraatta arz-talep, serbest piyasa kurallarına bırakılamaz. Yeryüzünün büyük iklim değişiklikleriyle mücadele ettiği bu asırda açlık tehlikesi kapıdadır" dedi.

SHABER3.COM

Hürriyet yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarım politikalarındaki yanlışlıklara dikkat çekti. Taşra idarelerinin çiftçinin ürettiği ürün ile alıcının temasını ayarlayamadığını ifade eden Ortaylı, şunları söyledi:

"Büyük bir gerilemenin içine girdik. Tarımda destekleme politikasını körü körüne ve ayırt etmeksizin terk eden 1980 sonrası iktidarlar bir yıkıma neden oldular. Üstelik bu alanda da kayırmacılık yapıldı; mesela hiçbir şekilde kalitesi iyi olmadığı halde Karadeniz çayına verilen sübvansiyon başka bazı tarımsal ürünlerden esirgendi."

Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, insanların çok ucuza elden çıkarabildiği ürünü toplamamayı tercih etmeye başladıklarının ve öte yandan şehirlerdeki pazarlarda insanların aynı ürünü pahalı olduğu için alamadıklarının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ziraatta arz-talep, serbest piyasa kurallarına bırakılamaz. Burada sosyalizan laflar etmeye lüzum yok. Vahşi bir pazar mekanizmasının hiç uğramaması gereken alandır. Yeryüzünün büyük iklim değişiklikleriyle mücadele ettiği bu asırda açlık tehlikesi kapıdadır. Kıtlığı, kimya sanayinin bulguları ve müdahalesiyle bolluğa çevirmemiz mümkün değil. Tarlada ve bahçede yetiştirileni iyi değerlendirmek ve asıl tüketiciye uygun fiyatlı devretmek gerekir, bu bile siyasi tercih meselesi değildir, doğru olanı yapmak ve ona göre örgütlenmek gerekiyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ortaylı: Bu politikalarla açlık kapıda Sonraki Haber >>

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Yorumcu Hakan Şükür'ün adını söylemekten korkunca komik duruma düştü

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Metrocity AVM'nin yürüyen merdiven ve X-Ray'lerine haciz geldi

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Kırgız Cumhurbaşkanı: SAPAT eğitim kurumları devam edecek

Bu film doğumdan sonra tutuklan bebekleri anlatıyor

Bu film doğumdan sonra tutuklan bebekleri anlatıyor

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

Özel Harekatçılardan görülmez kaza

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa

Er-geç kuruyacak o diller....

Er-geç kuruyacak o diller....

"Süleyman Soylu'nun adı İstanbul için geçiyor"

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:25:47