Samanyolu Haber /Gündem / Şarbon sebebiyle İstanbul'da iki mahalleye karantina /02 Eylül 2018 11:37

Şarbon sebebiyle İstanbul'da iki mahalleye karantina

Silivri'de Balaban ve Sancaktepe mahalleleri şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı. İki mahallede bulunan 3500 hayvan aşılanacak.

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İstanbul'da dün şarbon şüphesiyle 22 kişi Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesi ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yaptı.

Yapılan başvuruların ardından kurbanın alındığı Balaban ve Sancaktepe mahalleleri karantina altına alındı. Jandarma ekipleri kurbanın alındığı mahallelerde araştırmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde ise bölgede bulunan 3500 hayvanın aşılanacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Silivri'de 48 kişi hastanelere davet edildi, sadece 6 kişide deri lezyonu oluştu" dedi. Koca, 42 kişide herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmadığını belirterek, hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakasının tedavi yapılarak taburcu edildiğini söyledi.
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