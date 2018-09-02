Havuz medyasına göre ucuz dolar skandalı Bloomberg'in işi

Halkbank'ın önceki akşam internet disetisinde dolar 3.72, euro da 4.32'den satışa açıldı.Havuz medyası ise olayın sorumlusunun Bloomberg olduğunu iddia etti. Güneş gazetesi, "Halkbank'ın sitesinde doların 3.72, euronun ise 4.32 olarak yer almasının arkasından Bloomberg çıktı" ifadesini kullanarak, "ABD'li finans kuruluşunun hatasının sadece Halkbank'ta yaşanması dikkat çekti" diye yazdı.





Gazetenin imzasız yayımlanan haberinde şu ifadeler yer aldı:







"Gecenin geç saatlerinde bankanın internet sitesindeki yer alan döviz kurları bir anda dip yaptı. Sitede dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak yer aldı. Kısa süre içerisinde düşük kurdan 3.3 milyon dolarlık ve 540 bin euroluk işlem gerçekleştirildi. Büyük hayatı fark eden banka yetkilileri, önce söz konusu hesaplara blokaj koydu sonra da işlemleri iptal etti. Banka böylece zararların önüne geçti. Dünyadaki birçok banka gibi Halkbank da döviz kurları bilgisini ABD merkezli Bloomberg isimli kuruluştan alıyor. Bu nedenle gece saatlerinde yaşanan döviz kurlarındaki farklılığın kaynağı olarak Bloomberg'in adı ön plana çıkıyor. Bloomberg'den datanın aktarılması sırasında hata oluştuğu belirtilse de söz konusu aksaklığın sadece Halkbank'ta yaşanması büyük şüpheye neden oldu."