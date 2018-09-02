Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyasına göre ucuz dolar skandalı Bloomberg'in işi /02 Eylül 2018 11:28

Havuz medyasına göre ucuz dolar skandalı Bloomberg'in işi

Halkbank'ın internet sitesinde doların 3.72, euro'nun 4.32'den işlem görmesi tartışması sürerken, havuz medyası olarak tabir edilen medyaya ait Güneş gazetesi sitedeki hatanın nedeninin Bloomberg olduğunu ileri sürdü.

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Halkbank'ın önceki akşam internet disetisinde dolar 3.72, euro da 4.32'den satışa açıldı.Havuz medyası ise olayın sorumlusunun Bloomberg olduğunu iddia etti. Güneş gazetesi, "Halkbank'ın sitesinde doların 3.72, euronun ise 4.32 olarak yer almasının arkasından Bloomberg çıktı" ifadesini kullanarak, "ABD'li finans kuruluşunun hatasının sadece Halkbank'ta yaşanması dikkat çekti" diye yazdı.

Gazetenin imzasız yayımlanan haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Gecenin geç saatlerinde bankanın internet sitesindeki yer alan döviz kurları bir anda dip yaptı. Sitede dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak yer aldı. Kısa süre içerisinde düşük kurdan 3.3 milyon dolarlık ve 540 bin euroluk işlem gerçekleştirildi. Büyük hayatı fark eden banka yetkilileri, önce söz konusu hesaplara blokaj koydu sonra da işlemleri iptal etti. Banka böylece zararların önüne geçti. Dünyadaki birçok banka gibi Halkbank da döviz kurları bilgisini ABD merkezli Bloomberg isimli kuruluştan alıyor. Bu nedenle gece saatlerinde yaşanan döviz kurlarındaki farklılığın kaynağı olarak Bloomberg'in adı ön plana çıkıyor. Bloomberg'den datanın aktarılması sırasında hata oluştuğu belirtilse de söz konusu aksaklığın sadece Halkbank'ta yaşanması büyük şüpheye neden oldu."
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