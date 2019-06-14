Ortak yayında bile rant peşindeler

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı tartışmada karşı karşıya gelecek. Tartışmanın canlı yayın hizmeti daha önce Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk yayınından sonra 4 kameramanın işine son verildiği iddiaları ile gündeme gelen Özkan Prodüksiyon’a verildi.







Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde pazar günü yapılması planlanan canlı yayının teknik altyapısı ve personeli Özkan Prodüksiyon tarafından karşılanacak.





AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarca etkinliğine ve mitinglerine canlı yayın hizmeti sunan Özkan Prodüksiyon, Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'teki yayınında paylaştığı verileri yakın çekim yapan dört kameramanın işine son verdiği iddiaları ile sonrası çokça konuşulmuştu.

İşte Özkan Prodüksiyon'un AKP ve Erdoğan'a verdiği canlı yayın hizmetlerinden bazıları;



















