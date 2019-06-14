Samanyolu Haber /Gündem / Ortak yayında bile rant peşindeler /14 Haziran 2019 21:11

Ortak yayında bile rant peşindeler

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı tartışmada karşı karşıya gelecek.

SHABER3.COM

Mazbatası elinden alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü yapacağı tartışmada karşı karşıya gelecek. Tartışmanın canlı yayın hizmeti daha önce Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk yayınından sonra 4 kameramanın işine son verildiği iddiaları ile gündeme gelen Özkan Prodüksiyon’a verildi.

Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde pazar günü yapılması planlanan canlı yayının teknik altyapısı ve personeli Özkan Prodüksiyon tarafından karşılanacak.

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onlarca etkinliğine ve mitinglerine canlı yayın hizmeti sunan Özkan Prodüksiyon, Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'teki yayınında paylaştığı verileri yakın çekim yapan dört kameramanın işine son verdiği iddiaları ile sonrası çokça konuşulmuştu.
 
İşte Özkan Prodüksiyon'un AKP ve Erdoğan'a verdiği canlı yayın hizmetlerinden bazıları;





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ortak yayında bile rant peşindeler Sonraki Haber >>

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Görme engelli Bager ilk piyano konserini köyünde verdi

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Davutoğlu harekete geçti: İşte ilk video

Pennsylvania'dan canlı

Pennsylvania'dan canlı

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Yeni Havalimanında kaza teğet geçti! El frenini çekmeyi unutunca...

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Rahmetli Cem Karaca'nın 'Oh be!' şarkısı..

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı'dan Türk formalı özür: Sadece şakaydı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

Uzan'dan videolu mesaj: Kimse bize sahip çıkmıyor, her şeyimiz yok pahasına satıldı

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu

İmamoğlu'nun NTV yayınındaki cevabı gündem oldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:54:35