Samanyolu Haber /Ekonomi / Albayrak'ın sözleri yine yalan çıktı /14 Haziran 2019 21:05

Albayrak'ın sözleri yine yalan çıktı

Merkez Bankası’nın (MB) haziran beklenti anketinde, yıl sonu tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anketteki yüzde 16.68’den yüzde 15.85’e geriledi.

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MB’nin anketinde yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti 6.431’den 6.3015’e revize edilirken, politika faizi olarak da kullanılan haftalık repo faizinde beklenti, seviyenin önümüzdeki üç ay sonunda mevcut yüzde 24’ten yüzde 22.62’ye geleceği yönünde belirlendi.

Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak üç ay sonra enflasyonun tek haneye geleceğini öne sürerek, “Eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyatlarının mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.71, 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 19.91 arttığını açıklamıştı. Üretici fiyatlarının ise bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 28.71 ve 12 aylık ortalamalara göreyse yüzde 32.85 yükseldiği belirtilmişti.

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