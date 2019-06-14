Samanyolu Haber /Ekonomi / Devletin kasası boşaldı /14 Haziran 2019 21:18

Devletin kasası boşaldı

Ekonomik belirsizlikler, maliyet artışları ve yüksek döviz kuru gibi sebeplerle zor bir dönemden geçen iş dünyasına bir darbe de KDV iadelerinden geldi.

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Bir süredir sıkıntı yaşayan iş dünyasının talep ettiği milyarlarca lirayı bulan iadelerle ilgili vergi dairelerinde işlemler bitirilmeye başlandı. Ancak mal müdürlüklerine gidenler elleri boş dönüyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre, son 20 gündür KDV iadesi için mal müdürlüklerinde gidenlere “Para yok” denilerek ödeme yapılmıyor.

İflaslara sebep oluyor

Finansman sıkıntısı çeken işletmeler açısından KDV iadeleri hayati öneme sahip. Uzmanlar, KDV iadelerini alamadığı için konkordato ilan etmek zorunda kalan, hatta batan şirketler olduğunu ifade ediyor.

Bu yılın başında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KDV iadeleri konusunda yeni sistem getirildiği belirtilmiş, iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının yüzde 50’sinin 10 iş günü içinde mükellefe iade edileceği kaydedilmişti. Ancak, bu ödemeler de gerçekleşmedi.

Bu yıl 97 milyar lira ödenecekti

KDV iadeleri konusunda vergi dairelerinde işlemlerin bazen 1 yılı bile bulduğu belirtiliyor. Örneğin, ihracatçı KDV iadesi almak için yeminli mali müşavir raporuyla vergi dairesine başvuruyor. Vergi dairesi gerekli incelemelerini yapıyor ve KDV iadesinin ödenmesi işlemini onaylıyor. Ödeme yapılması için dosya mal müdürlüğüne gönderiliyor. Mal müdürlüklerince para olmadığı gerekçesiyle 20 gündür hiçbir ödeme yapılmıyor.

Bütçede yer alan verilere göre devlet 2019 yılında 97 milyar lira KDV iadesi yapacaktı. İşletmeler KDV iadesini alamayınca, yüzde 18’lik KDV kadar ilave finansman yüküne katlanmak zorunda kalıyor.
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