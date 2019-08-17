Onur Air, Çin'e mi satılıyor?

Cankut Bagana, 1997’de bünyesinde turizm alanında faaliyet gösteren onlarca firmanın bulunduğu, cirosu 800 milyon doları bulan Ten Holding’i yönetiyordu.





Yıllar içinde bünyesindeki şirketler satılan holding küçülürken Bagana, Onur Air’i amiral gemisi gibi konumlandırarak işlerini devam ettirdi.





BAGANA, 2013'TE BABEK ZENCANİ'YE SATMIŞTI





2013’e gelindiğinde bu kez Onur Air’in satışı gündeme geldi. Bagana, amiral gemisi Onur Air’i İranlı Babek Zencani’ye 250 milyon dolara sattı.





Zencani İran hükümetine ait 15 milyar doları çaldığı iddiası ile tutuklanıp idama mahkûm edilince Bagana, iki yıl sonra Onur Air’i sattığının yarı fiyatından az parayla geri aldı.





Haftalık ekonomi dergisi Para'nın haberine göre Çinli firmalar Onur Air ile yakından ilgileniyor. Hatta Çinli bir firma Onur Air’i satın almak için bir teklif bile sunmuş.





"ÇİNLİ FİRMA FİLOYU BÜYÜTECEK" İDDİASI





Kulislerde Onur Air’in yine 250 ila 300 milyon dolar aralığında bir fiyata satılacağı iddia ediliyor.





İsmi sır gibi saklanan Çinli firmanın Onur Air’i satın aldıktan sonra filosunda bulunan 33 uçaktan bazılarını elden çıkarıp, yerine yenilerini alıp filoyu büyüteceği belirtiliyor.