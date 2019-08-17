Apple zirveyi kime kaptırdı?

Dünyanın en değerli 100 şirketi sıralamasında Apple, yedi yıldır sürdürdüğü liderliğini Microsoft’a kaptırdı.
Pricewaterhouscooper isimli bilanço kontrol şirketi tarafından yapılan Dünyanın En Değerli Yüz Şirketi (Pwc Ranging) listesinde teknoloji şirketleri büyük yer kapladı.
İŞTE DÜNYANIN EN DEĞERLİ 10 ŞİRKETİ*:
1)Microsoft: 905 milyar dolar
2)Apple: 896 milyar dolar
3)Amazon: 875 milyar dolar
4)Alphabet: 817 milyar dolar
5)Berkshire Hathaway: 494 milyar dolar
6)Facebook: 476 milyar dolar
7)Alibaba: 472 milyar dolar
8)Tencent: 438 milyar dolar
9)Johnson & Johnson: 372 milyar dolar
10)Exxon Mobil: 342 milyar dolar
(*)Pwc Ranging