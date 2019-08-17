Kapalıçarşı'yı sel aldı

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.





İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. Eminönü’nde trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.





Ayrıca, Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.





Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkânlar su altında kaldı.





SAATTE 113 KİLOGRAM YAĞMUR





İstanbul'un bazı bölgelerine 1,5 saat içinde 113 kilogram yağmur düştüğü belirtildi.





Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor.







Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak sebebiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.





Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.





PİKNİĞE GİDENLER YAĞMUR ALTINDA KALDI





D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi.





Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.





Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış sebebiyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.





Yağış sonrası Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı.





METEOROLOJİ UYARDI





Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kuvvetli yağış konusunda uyarı yaptı.





Sel sularının etkisi ile Anadolu yakasında Üsküdar sahili ile İstanbul Boğazı adeta birleşti.





Açıklamada, son radar verileri ve tahminlere göre, Avrupa Yakası'nda halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın bugün akşam saatlerine kadar Boğaz çevresi ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere il genelinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi.





Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.





Eminönü alt geçidi tamamen sular altında kaldı.





TOPLU TAŞIMADA SEFERLER İPTAL





Metro İstanbul da hava muhalefeti sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin durdurulduğunu, TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattı ve TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattının kısa bir süre işletmeye kapatıldığını duyurdu.





BAKIRKÖY SAHİL YOLU KAPANDI





İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri sebebiyle tamamen trafiğe kapandı.





Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.





Eminönü’nde de trafik durma noktasına gelirken D-100’de yer yer ulaşımda aksamalar yaşanıyor.





ALTININ BAŞŞEHRİ KAPALIÇARŞI'YI SU BASTI





Tarihi Kapalıçarşı da şiddetli yağıştan etkilendi. Kapalıçarşı'nın içinde su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkânlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.