Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız /12 Haziran 2017 13:19

Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Katar krizinin tartışıldığı programda konu bir ara Halifeliğe geldi. Albayrak “Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız?” diye sordu.

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

“Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız"

Hükümete yakın Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak kısa süre önce katıldığı televizyon programında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Katar krizinin tartışıldığı programda konu bir ara Halifeliğe geldi. Albayrak “Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız?” diye sordu.

Albayrak programda şu ifadeleri kullandı:

"Bütün İslam dünyasını derleyip toparlayan hilafet müessesesini kaldırdılar sonra da istedikleri gibi at koşturdular. Daha önce bunu yazdım tepki gördüm. Şimdi yine söylüyorum. Diyorlar ki 'Erdoğan'ı halife mi yapacaksınız?' olursa olsun! Olsa ne olacak? Siz Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız? Ama benim derdim o değil.”


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