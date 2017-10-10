Samanyolu Haber /Gündem / Önceden randevusu olanlar da alınmadı, kağıt verip geri gönderdiler /10 Ekim 2017 10:15

Önceden randevusu olanlar da alınmadı, kağıt verip geri gönderdiler

Dün ABD resmi bayramı nedeniyle kapalı olan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu bugün açıldı. Vize randevusu olanlar içeri alınmazken, bu kişilere bir mesaj kağıdı veriliyor.

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 İki ülke arasında karşılıklı olarak vize başvurularının süresiz askıya alınmasının ardından dün akşam saat 22.00 itibariyle yasak başladı. Dün ‘Kristof Kolomb Günü’ nedeniyle kapalı olan İstanbul Konsolosluğu bugün açıldı. ABD’nin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularını askıya alması nedeniyle daha önceden randevu alıp gelenler içeri alınmadı. Gelenlerin arasında yer alan ve ABD’den konser için davet alan Hatay Medeniyetler Korosu üyeleri de kapıdan çevrildi. Koro üyeleri ellerine verilen ve iletişim bilgilerinin yer aldığı mesaj kağıdıyla dönmek durumunda kaldı.


ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na bugün giden vatandaşlar ise, içeri alınmadı. Vize randevusu alan vatandaşlar konsolosluğun kapısından geri döndü. İçeri alınmayan bazı vatandaşlar da konsolosluğun yan tarafında bulunan kafeteryada oturarak kendilerine bilgi verilmesini bekledi. Vatandaşlar, kendilerine üzerinde "İletişim bilgilerimiz" yazan mesaj kağıdı verildiğini fakat kağıtta yazan numarayı arayınca herhangi bir muhataba ulaşamadıklarını söyledi.

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