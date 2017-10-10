Dolarda biraz toparlanma var... İşte açılış rakamları

Haftaya ABD vize krizi ve Suriye sınır hareketliliği stresiyle başlayan Türk varlıklarında bu sabah bir miktar toparlanma yaşandığı gözleniyor.







Dün Asya piyasalarında 3.90'ı test eden ve gün boyunca 3.70 seviyelerinde hareket eden dolar/TL'de bu sabah işlemer 3.6830 seviyelerinden gerçekleşiyor.





Öte yandan euro/TL 4.3450'den işlem görürken, euro/dolar 1.1771 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 55.84, altının ons fiyatı da 1287,52 dolardan işlem görüyor.





Dünya'nın aktardığı analist yorumlarına göre, serbest piyasada yerli yatırımcılar dolar almak yerine satışı tercih etse de jeopolitik riskler ve yüksek siyasi tansiyon doları her an tetikte tutacak. Geniş bantta 3.62-3.79 ve dar bantta 3.65-3.72 hareketlerine hazır olunmalı.





TL'DE 3.90 SEVİYESİ GÖRÜLDÜ





Geçen haftayı 3.62'den kapatan dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında sığ piyasada 3.90 seviyesini aştı. Kur, piyasalar açıldığında 3.70'te dengelendi. Dolar/ TL, akşam saatlerinde 3.73'ün üzerine çıkarken, euro 4.5190 ile rekor kırdı. Euro, akşam saatlerinde 4.3840'ta bulunuyordu.