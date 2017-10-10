Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda biraz toparlanma var... İşte açılış rakamları /10 Ekim 2017 10:26

Dolarda biraz toparlanma var... İşte açılış rakamları

Günü dün 3.7230'dan kapatan dolar/TL, bugün uluslararası piyasalarda 3.68 seviyelerinden işlem görüyor.

Dolarda biraz toparlanma var... İşte açılış rakamları

Haftaya ABD vize krizi ve Suriye sınır hareketliliği stresiyle başlayan Türk varlıklarında bu sabah bir miktar toparlanma yaşandığı gözleniyor.

Dün Asya piyasalarında 3.90'ı test eden ve gün boyunca 3.70 seviyelerinde hareket eden dolar/TL'de bu sabah işlemer 3.6830 seviyelerinden gerçekleşiyor.

Öte yandan euro/TL 4.3450'den işlem görürken, euro/dolar 1.1771 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrol 55.84, altının ons fiyatı da 1287,52 dolardan işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığı analist yorumlarına göre, serbest piyasada yerli yatırımcılar dolar almak yerine satışı tercih etse de jeopolitik riskler ve yüksek siyasi tansiyon doları her an tetikte tutacak. Geniş bantta 3.62-3.79 ve dar bantta 3.65-3.72 hareketlerine hazır olunmalı.

TL'DE 3.90 SEVİYESİ GÖRÜLDÜ

Geçen haftayı 3.62'den kapatan dolar/TL, ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması ardından Asya seansında sığ piyasada 3.90 seviyesini aştı. Kur, piyasalar açıldığında 3.70'te dengelendi. Dolar/ TL, akşam saatlerinde 3.73'ün üzerine çıkarken, euro 4.5190 ile rekor kırdı. Euro, akşam saatlerinde 4.3840'ta bulunuyordu.
<< Önceki Haber Dolarda biraz toparlanma var... İşte açılış rakamları Sonraki Haber >>

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Erdoğan Kırım konusunda Rusya'ya yaptırım sorusuna cevap veremedi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

Mesut Kaçmaz'ın anne ve babası Pakistan yetkililerine seslendi

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

'Millet beni seçti, ben milli iradeyim'

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

Kaçmaz ailesinin bulunması için herkesin üzerine görev düşüyor

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:40