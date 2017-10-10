Zam furyası başlıyor! İğneden ipliğe...

AKP hükümeti, iğneden ipliğe tüm alanlarda zam yapmaya hazırlanıyor. Bütçe açığına yetişebilmek için bir yandan vergileri olağanüstü artıran, bir yandan limitleri aşıp yeni borçlanmalara yönelen hükümet, yılın başından itibaren tüm vergi, harç ve cezaları en az yüzde 15 oranında yükseltmek için çalışma yapıyor. Hükümetin yüzde 15'lik zammı bazı cezalar ve vergiler için yüzde 22.5'e kadar yükseltmesinden endişe ediliyor.





Sözcü'nün haberine göre; hükümetin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yaptığı yüzde 40 ile yüzde 68 oranındaki zammı hangi orana düşüreceğini, bugün torba tasarının Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak görüşmeleri sırasında açıklaması bekleniyor. Engellilerin ÖTV'siz araç alım hakkını da sınırlayan düzenlemelerin yer aldığı MTV zammı, torba tasarının 25 ila 29'uncu maddeleri arasında bulunuyor. Hükümet, zam maddeleri görüşülürken verilecek önergelerle yeni zamları belirleyecek.





AĞBAL SİNYALİ VERDİ





Normalde MTV ile birlikte her türlü trafik ve para cezalarıyla harç ve değerli kağıtlar her yılın başında yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Yeniden değerleme oranı 3 Kasım'da ekim enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Geçen yıl sadece yüzde 3.83 olan bu oran eylül ayı itibarıyla yüzde 13.26'ya kadar yükseldi. Ekim enflasyonuyla birlikte oranın yüzde 15'e ulaşacağı hesaplanıyor. Bakan Naci Ağbal'ın yüzde 40'lık MTV zammını savunurken yaptığı, “Zaten yüzde 15 artıracaktık” açıklamasının da bu hesaba dayandığı belirtiliyor.





ZAMLI TARİFE KORKUSU





Yeniden değerleme oranı, araç vergilerinden emlak vergisine, ehliyet harcından trafik cezalarına kadar hayatımızın hemen her alanını her yıl daha da pahalandıran otomatik bir zam mekanizması gibi çalışıyor. Hükümetin bu oranı yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi var. Bu yıl olağanüstü kaynak sıkıntısı yaşayan hükümetin bu yetkisini özellikle ceza ve benzeri uygulamalar için kullanmasından endişe ediliyor. Bu yetki kullanılırsa birçok ceza ve vergiye yüzde 22.5 oranında zam gelecek. MTV'den geri adım atılması nedeniyle ortaya çıkacak kaynak ihtiyacının bir bölümünün bu yolla karşılanması üzerinde duruluyor.





KIRMIZI IŞIKTA GEÇMENİN CEZASI 237 LİRAYA ÇIKACAK







Enflasyondaki tırmanış nedeniyle yeniden değerleme zamları gelecek yıl can yakacak. Örneğin kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206 liradan en az 237 liraya çıkacak. Hükümet bu cezayı 252 liraya kadar da yükseltebilecek. Aynı şekilde telefondan alınan özel iletişim vergisi 47 liradan 54 liraya, ehliyet harcı 418 liradan 481 liraya çıkacak. Geçen yıl sadece yüzde 1.9 zamlanan emlak vergisi gelecek yıl en az yüzde 7.5 oranında zamlanacak. Çevre temizlik vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıkacak. Yere çöp atanlar 233 lira, komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar 969 lira ceza ödemek zorunda kalacak.