Önce randevu verdi sonra topa tuttu





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin

MHP Genel Devlet Bahçeli'den randevu istemişti. Bahçeli'nin bu talebe olumlu cevap vermesiyle iki lider Çarşamba günü bir araya gelecek.







Ancak randevu öncesi Bahçeli Başkanlık sistemine hayır diyen CHP 'yi topa tuttu. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Bahçeli









"TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır."







dedi.





İşte Bazı CHP'lilerin tepki gösterdiği mesajlar















