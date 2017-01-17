Samanyolu Haber /Gündem / Önce randevu verdi sonra topa tuttu /17 Ocak 2017 01:23

Önce randevu verdi sonra topa tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na randevu verdi . Daha görüşme olmadan ağır bir dille eleştirdi.

Bahçeli'nin Başkanlık konusundaki sözleri nereden, nereye dedirtiyor


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin 
 MHP Genel Devlet Bahçeli'den randevu istemişti. Bahçeli'nin bu talebe olumlu cevap vermesiyle iki lider Çarşamba günü bir araya gelecek.

Ancak randevu öncesi Bahçeli Başkanlık sistemine hayır diyen CHP 'yi topa tuttu. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Bahçeli 


"TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir. Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır."

dedi. 

İşte Bazı CHP'lilerin tepki gösterdiği mesajlar 




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