Yılmazer, İstanbul’da görev yaptığı 2007-2011 yılları arasında sık sık dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü belirterek, “Her şeyi Erdoğan’ın talimatıyla yaptım. Bugün ‘kumpas’ denen Ergenekon, balyoz soruşturmaları için emir veren bizzat dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’dır” ifadelerini kullandı.





“Hrant Dink, Orhan Pamuk gibi korunmalıydı” diyen Yılmazer, koruma görevinin İstanbul’da olduğunu belirtti: “Herkes biliyor tehdit atmosferi İstanbul’da oluşmuş. Bize gelmemiş. Olaylar İstanbul ilgili. Orhan Pamuk kararına bakın. Bilgi paylaşımı illerin sorumluluğundadır. Müfettiş raporları İstanbul ile ilgili. Benimle ne ilgisi var? Orhan Pamuk nasıl korunduysa Hrant Dink de aynı şekilde İstanbul Emniyeti tarafından korunmalıydı. Bu niye yapılmamış.”