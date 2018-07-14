'Önce darbecileri bombalasınlar sonra gözaltına alırsınız'

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara’da TBMM ve Gölbaşındaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ile çeşitli bölgeleri bombalayan savaş uçaklarından 6’sının, darbe girişimi gecesi herhangi bir askeri hareketliliğin yaşanmadığı Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üssü’nden kalktığı ortaya çıktı.







Darbe gecesi Ankara’yı vuran uçakların Diyarbakır’dan kalktığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hava üssündeki pilotlar ve askerlere yönelik gözaltı işlemi yapılmak istendi. Ancak havada bulunan uçakların indirilmesi ya da vurulması için pilotlara ihtiyaç olacağı gerekçesiyle söz konusu havacı askerler gece askeri üstte tutuldu ve gözaltı işlemleri bir gün sonra yapıldı.





KOLORDU KOMUTANI BAŞBAKANI İKİ KEZ ARAMIŞTI





Darbe gecesi havacı komutanların il dışında olması nedeniyle emir komutayı devralan 7’nci Kolordu Komutanı Korgeneral İbrahim Yılmaz, havada kalan uçakların indirilmesi ve darbecilerin üs olarak kullandığı Akıncı Üssü’nün vurulması için pilotlara gece gözaltı yapılmaması istendiğini söyledi.





Korgeneral Yılmaz’ın mahkemede, “Bunun üzerine 05.30’da Sayın Başbakanı aradım, telefona koruma polisi çıktı ben de kendimi tanıtarak görüşmek istediğimi söyledim. Kendisine 7’nci Kolordu birliklerinin durumu hakkında bilgi verdim. ‘Herhangi bir sorun olmadığını, Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla 8’inci Ana Jet Üssü’ndeki pilotlara gözaltı yapılacağını ancak Eskişehir- BHHM’deki (Birleşik Hava Harekat Merkezi) generalin sizin Ankara’daki halkı bombalayan uçakları durdurmak talimatınız için ve Suriye acil görevleri için bu pilotlara ihtiyaçları olduğunu bu nedenle gözaltı yapılmamasını istiyorlar’ dedim. Beklememi söyledi. Bir müddet sonra, gözaltı yapılacak, nasıl yapılacağını Adalet Bakanı ile görüşün talimatı verdi.





Saat 05.45’te Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı odama geldiler, ben yaptığım konuşmalara ve sayın Başbakan’ın talimatını Cumhuriyet Başsavcısına söyledim. Saat 05.50 Eskişehir- BHHM’den Korgeneral Hüseyin Demirarslan aradı, ‘Akıncı Üssünün pistinin bombalanması için acil 2 tane F-16’ya ihtiyaç olduğunu ve Diyarbakır’dan kaldıracaklarını’ söyledi. Ben de ‘Sayın Başbakanla görüşüp talimatını aldık’ dedim. O da bize de pisti bombalayın talimatı verdiğini söyledi, durumu Cumhuriyet Başsavcına ilettim, Adalet Bakanıyla görüşüp gözaltının üs içinde yapılıp yapılamayacağının sormasında fayda olduğunu söyledim. ‘Eskişehir- BHHM’den 2 tane F-16 kaldıracağız’ dedikleri için, bu konuyu teyit etmek amacıyla saat 06.00’da Sayın Başbakan’ı ikinci kez aradım. Kendisi de ‘Evet, talimatım doğrultusundadır, kaldırın’ dedi” diye ifade verdiği öğrenildi.





Tr724