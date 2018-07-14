Samanyolu Haber /Gündem / KHK zulmü eş, dost, akrabaya memuriyet şansını da bitirdi /14 Temmuz 2018 11:15

KHK zulmü eş, dost, akrabaya memuriyet şansını da bitirdi

İktidarın KHK ile ihraç uygulaması eş, dost, yakın akrabaya devlet memurluğunun kapatıldığı sisteme dönüştü.

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Öğretmen olma umuduyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen sözlü sınavlarına giren adaylardan yakınları ihraç edilmiş olanlar skandal bir uygulama ile karşılaştı. 

Cumhuriyet'in haberine göre OHAL KHK’si ile bir yakını ihraç edilmiş adaylar, akrabaları suçlamalardan beraat etmiş olsa bile MEB’in mülakatında baraj altında bırakılarak öğretmen olma şansını kaybetti. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “KPSS’den 90’ın üzerinde puan alan meslektaşlarımıza mülakatta 50 verildiğine tanıklık ettik. İşte MEB’in adaleti” dedi. MEB’in sözleşmeli öğretmen atamaları için sözlü sınav sonuçları aylar sonra açıklandı. Sınava giren 60 bin öğretmen adayından yüzlercesinin ihraç edilen yakınları nedeniyle atama baraj puanının altında puan verilerek mülakatla elendikleri ortaya çıktı. KHK ile kapatılan üniversitelerden mezun olan öğrencilerin birçoğunun da baraj altında bırakıldığı öğrenildi.

Gerekçe soruşturma

Mülakat sonuçlarında yaşanan krizin nedenini bakanlığın sözlü sınav öncesi yaptırdığı güvenlik soruşturması oluşturdu. Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın açıklamalarına göre öğretmen adayları atama öncesinde 2 kez güvenlik soruşturmasından geçiriliyor. Öğretmen adayları sosyal medyada “emeğimiz çalındı” diyerek isyan ederken, bu durumu yaşayan adaylar ise MEB’e itirazda bulunmaya hazırlanıyor. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Mülakat uygulaması AKP iktidarı ile kadrolaşmanın, liyakati yok etmenin fiili aracı haline getirildi. Önce okul idarecilerinin belirlenmesi, sonra öğretmen atamaları ve 15 Temmuz sonrası yayımlanan KHK ile de proje okullarına öğretmen alımı da mülakat kriterine bağlanmıştır. Sayısı yarım milyona ulaşan, umudunu kaybeden ataması yapılmayan öğretmenlere mülakat uygulaması ile birlikte adaletsizliğin örgütlü hali yaşatıldı” dedi.
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