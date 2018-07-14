Emine Erdoğan Brüksel'de yine lüks mağazaları kapatıp alışveriş yaptı

Emine Erdoğan Brüksel'de yine mağaza kapattı





Belçika basınında yer alan habere göre Emine Erdoğan, alışveriş yapmak için üst sınıf müşterilere yönelik deri ve kürk satışı yapan Longchamp adlı mağazayı kapattı.





Haberde yer alan bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de gerçekleşen NATO zirvesine eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi. Zirve sonrasında Brüksel’in Molenbeek semtinde Longchamp adlı lüks deri ve kürk tekstil ürünleri satan bir mağazayı kapattı.





Alışveriş esnasında cadde ve caddeye çıkan sokaklar da güvenlik güçleri ve zırhlı araçlar tarafından korumaya alındı.





Belçika’da yayın yapan LeLibre gazetesi, “Molenbeek alışveriş nedeniyle kapalıdır” başlıklı bir haber yaptı. Emine Erdoğan’ın alışveriş yapması sebebi ile kapatılan sokaklardaki vatandaşların olaya tepki gösterdiği ifade edildi.





2015'TE DE KAPATTI





2015 Yılında da benzer bir olay yaşanmıştı. Belçika’nın Fransızca yayın yapan gazetesi Le Capitale, resmi temaslar için o dönem Brüksel’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın, alışveriş yaptığı mağazaları ‘kapattığı’nı yazmıştı.







Le Capitale, ‘Brüksel: Türkiye Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, Louise caddesindeki mağazaları kendi alışverişi için kapattı’ başlıklı haberinde, Louise Caddesi’nde yer alan lüks mağazaların yaklaşık bir saat boyunca Emine Erdoğan’ın korumaları tarafından diğer müşterilere kapatıldığını kaleme almıştı.





Sosyal medyada da görüntülere yer verilmişti.